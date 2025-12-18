Melasma: como tratar de forma segura no verão

Com a chegada do verão e o aumento da exposição solar, cresce também a incidência e o agravamento do melasma, uma condição crônica caracterizada por manchas escuras irregulares na pele, especialmente no rosto. Bastante comum entre os brasileiros, o melasma está associado a fatores como alterações hormonais, predisposição genética, processos inflamatórios, exposição ao sol, luz artificial e interações medicamentosas.

“Por se tratar de uma condição multifatorial, o tratamento do melasma exige uma abordagem personalizada e criteriosa”, diz a especialista em estética avançada Isabela Bandeira. “Procedimentos realizados de forma inadequada podem agravar o quadro, enquanto protocolos bem estruturados, executados por profissionais capacitados e associados a um plano de cuidados domiciliares adequado, promovem não apenas o clareamento das manchas, mas também uma pele mais saudável, uniforme e iluminada”, explica.

Isabela também destaca a importância de seguir o tratamento à risca, pois, muitas vezes, os pacientes tendem a usar cosméticos por conta própria e acabam agravando a condição.

Segundo a especialista, os avanços tecnológicos na estética permitem tratar o melasma com segurança, inclusive nos meses que antecedem o verão. Hoje dispomos de protocolos que atuam diretamente no pigmento e no processo inflamatório, sem agredir a pele. Quando combinamos os procedimentos certos com um bom home care, conseguimos fortalecer a barreira cutânea, reduzir o risco de recidiva e manter os resultados a longo prazo.

Veja a seguir quatro opções seguras para tratar o melasma e conquistar uma pele uniforme:

1. Laser de baixa fluência

Utiliza energia suave para fragmentar o pigmento sem causar aquecimento excessivo da pele, o que reduz o risco de inflamação e piora do melasma. É uma técnica segura, ideal para clareamento progressivo e para preparar a pele antes do verão.

2. Peelings químicos modulados

Aplicados em camadas controladas e com concentrações ajustadas, promovem renovação celular, melhoram a textura, o viço e a uniformidade do tom da pele. Quando combinados com um protocolo de home care específico, com ativos calmantes, antioxidantes e despigmentantes, os benefícios são potencializados, garantindo resultados mais duradouros e uma pele visivelmente mais iluminada.

3. Microinfusão de ativos clareadores

Por meio de microagulhas, ativos despigmentantes e anti-inflamatórios são entregues diretamente na região afetada, aumentando a eficácia do tratamento e reduzindo irritações superficiais. O resultado é uma pele mais homogênea, viçosa e saudável.

4. Terapias combinadas com drug delivery pós-laser

A associação de laser suave, ativos clareadores e anti-inflamatórios e peelings leves acelera o clareamento e fortalece a barreira cutânea. O drug delivery após procedimentos estéticos aumentam a absorção dos ativos, promovendo uma ação mais profunda e prolongada.

Os primeiros resultados aparecem entre 20 e 30 dias, com melhora significativa entre 60 e 90 dias, um período ideal para quem deseja chegar ao verão com a pele mais uniforme. A estabilização do tratamento costuma ocorrer entre 3 e 6 meses, reduzindo o risco de recidiva mesmo com exposição solar moderada.

A constância é o maior segredo para um resultado duradouro. O uso do protetor solar é indispensável e deve ser reaplicado a cada duas horas, inclusive em ambientes internos, já que a luz visível e a iluminação artificial também estimulam o melasma. Filtros com cor, que oferecem proteção contra luz visível, são os mais indicados.

Além disso, é fundamental evitar o calor excessivo nas primeiras 72 horas após os procedimentos, manter a pele sempre hidratada, seguir uma rotina domiciliar anti-inflamatória e jamais utilizar clareadores potentes sem orientação profissional.

Para Isabela, o verão não precisa ser um inimigo da pele. “Com protocolos adequados, acompanhamento profissional e disciplina diária, é totalmente possível aproveitar a estação com segurança. O tratamento correto permite, sim, uma pele mais uniforme, iluminada e saudável o ano inteiro”, afirma.

