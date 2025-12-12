Assine
O que o estresse faz com seu corpo e por que os sinais não devem ser ignorados

Reações internas surgem muito antes dos sintomas mais claros

Repórter
12/12/2025 11:44 - atualizado em 12/12/2025 11:54

No estresse agudo, o organismo libera adrenalina, acelerando os batimentos, a respiração e a liberação de glicose para garantir energia imediata crédito: Tupi

O estresse é uma resposta natural do corpo, mas quando se torna contínuo, passa a causar danos silenciosos e progressivos. O problema não é o estresse em si, e sim permanecer em estado de alerta por tempo prolongado, algo cada vez mais comum na rotina moderna.

O que o estresse faz com seu corpo no mecanismo fisiológico

No estresse agudo, o organismo libera adrenalina, acelerando os batimentos, a respiração e a liberação de glicose para garantir energia imediata. O cortisol entra em ação para modular a inflamação e a imunidade, permitindo a reação de sobrevivência.

Quando esse processo se mantém ativo por semanas ou meses, ocorre o estresse crônico. O excesso de cortisol passa a provocar hipertensão, resistência à insulina, queda da imunidade, aumento de gordura abdominal e fadiga constante. O corpo entra em modo de desgaste contínuo, sem tempo para recuperação.

O que o estresse faz com seu corpo nos sistemas vitais

No sistema cardiovascular, a vasoconstrição constante eleva o risco de infarto e AVC. A pressão arterial tende a subir de forma persistente, sobrecarregando o coração.

No aparelho digestivo, são comuns úlceras, síndrome do intestino irritável e alterações no apetite. No campo mental, surgem ansiedade, depressão e prejuízo da memória, devido à ação direta do cortisol sobre o hipocampo. O estresse crônico afeta simultaneamente o corpo e a mente.

O organismo reage ao estresse de forma imediata. – Créditos: depositphotos.com / AndrewLozovyi

Danos do estresse crônico na imunidade e na musculatura

O sistema imunológico sofre uma supressão progressiva, facilitando infecções frequentes e aumentando o risco de doenças autoimunes. O corpo perde eficiência na defesa contra agentes externos.

Nos músculos, a tensão constante provoca dores persistentes, rigidez e fadiga. Com o tempo, isso compromete postura, mobilidade e qualidade de vida. Muitos quadros de dor crônica têm origem direta no estresse prolongado.

Estratégias práticas para proteger o corpo do estresse

  • Praticar atividade física regular
  • Dormir entre 7 e 8 horas por noite
  • Adotar técnicas de meditação e respiração
  • Manter alimentação com perfil anti-inflamatório
  • Fazer acompanhamento psicológico ou terapia cognitivo comportamental
  • Realizar check-ups periódicos de saúde

Os efeitos do estresse no corpo e suas consequências para a saúde são detalhados neste vídeo do canal Médico para Toda Vida, que conta com 343 mil inscritos e registra 56 mil visualizações. Ao assistir, você entende como o estresse afeta diferentes órgãos, quais sinais merecem atenção e quais atitudes ajudam a reduzir esses impactos no dia a dia:

Efeitos do estresse no organismo ao longo do tempo

Sistema afetado Consequência principal Impacto no dia a dia
Cardiovascular Infarto e AVC Falta de ar, fadiga
Digestivo Úlceras e intestino irritável Dor abdominal, náuseas
Mental Ansiedade e depressão Queda de concentração
Imunológico Baixa defesa Infecções frequentes
Muscular Tensão e dores crônicas Limitação de movimentos

Quando o estresse não é identificado e tratado, os danos se acumulam de forma silenciosa. Cuidar do estresse é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças crônicas, proteger o cérebro e preservar a saúde a longo prazo.

