Assine
overlay
Início Saúde
QUALIDADE DE VIDA

Urticária crônica: MG avança no debate sobre novo protocolo de tratamento

Iniciativa prevê PCDT, acesso contínuo às terapias e organização do atendimento no SUS estadual

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
04/12/2025 18:00

compartilhe

SIGA
x
Urticaria/allergy
Estima-se que a UCE atinja cerca de 1,4 milhão de pessoas no Brasil crédito: Getty Images

A mobilização em torno da urticária crônica espontânea (UCE) avançou em Minas Gerais. Após a audiência pública realizada em 25 de novembro na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, foi protocolado o Projeto de Lei nº 4.873/2025, que institui a Política Estadual de Diagnóstico e Tratamento da UCE no SUS mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta, apoiada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), busca padronizar o cuidado, ampliar o acesso às terapias eficazes e organizar o fluxo assistencial para quem convive com a doença.

urticaria crônica
A audiência pública foi realizada em 25 de novembro na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Elizabete Guimarães/ALMG/Reprodução

O projeto nasce de contribuições de alergologistas, dermatologistas, imunologistas, pesquisadores, instituições de saúde e representantes de pacientes. A justificativa do texto é clara: o atual cenário expõe os pacientes ao atraso diagnóstico, à falta de padronização no cuidado e à judicialização constante, o que gera desigualdade e imprevisibilidade no acesso ao tratamento. 

A expectativa é que a política estadual reduza essa peregrinação, garanta continuidade terapêutica e alinhe Minas às diretrizes internacionais de cuidado em UCE, que recomendam a adoção progressiva de terapias modernas, incluindo imunobiológicos.

Leia Mais

Entenda

O texto do PL determina que o Executivo desenvolva um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para a UCE, com critérios diagnósticos bem definidos, linhas terapêuticas progressivas, mecanismos de monitoramento e organização dos fluxos de atendimento.

A política prevê ainda capacitação de profissionais, uso de telemedicina e acesso contínuo a terapias modernas, como o imunobiológico omalizumabe. Cada seringa do medicamento pode custar até R$ 4 mil na farmácia. Pela impossibilidade financeira, pacientes recorrem à Justiça para ter acesso ao tratamento que atua no controle de doenças alérgicas e inflamatórias graves. 

A necessidade de um protocolo estruturado se tornou evidente durante a audiência. A alergista Elisângela Aparecida Galdino Menezes destacou que a falta de padronização perpetua a judicialização, hoje a via mais comum para que pacientes tenham acesso ao tratamento de alto custo. “O modelo atual não funciona”, afirmou. Segundo ela, o Estado compra medicamentos de forma fragmentada, sem planejamento, resultando na descontinuidade da terapia e maior risco de crises recorrentes.

Os números reforçam o impacto desse cenário. Segundo a especialista, 602 pacientes recebem omalizumabe atualmente em Minas graças a decisões judiciais. O custo anual por paciente chega a R$ 53.520, enquanto, com um protocolo estruturado e negociação de preços, esse valor poderia cair para R$ 14.400.

Para a especialista, organizar o atendimento traria economia aos cofres públicos e ampliaria o acesso, evitando internações, complicações e o sofrimento prolongado de quem vive com a doença.

Mas se a pessoa tiver alergia, ela pode ficar com urticária e anafilaxia, que devem ser tratadas com antialérgicos ou corticosteróides prescritos por médicos de forma controlada.
Segundo a especialista, 602 pacientes recebem omalizumabe atualmente em Minas graças a decisões judiciais Reprodução de redes sociais

O que é a UCE?

Segundo a Asbai, a urticária é caracterizada por lesões avermelhadas e elevadas na pele, as urticas, que coçam intensamente e podem se agrupar em placas. Em alguns casos, há também angioedema, um inchaço mais profundo na pele e mucosas. A forma crônica se caracteriza quando os sintomas persistem por mais de seis semanas.

Estima-se que a UCE atinja cerca de 1,4 milhão de pessoas no Brasil, com maior prevalência em mulheres de 20 a 40 anos. Cerca de 10% dos pacientes evoluem para a forma grave da doença. Por ser uma condição autoimune e sem cura, pode se manifestar por toda a vida, exigindo manejo contínuo, planejamento terapêutico e acompanhamento especializado.

O que acontece agora?

Com o protocolo já formalmente apresentado, o PL 4.873/2025 segue para tramitação dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), depois pelas comissões de Administração Pública, Orçamento e, por fim, Saúde. Após essas etapas, segue para votação em plenário.

Caso aprovado, o Estado será responsável por instituir o PCDT da UCE, organizar o fluxo de atendimento e garantir o acesso contínuo às terapias necessárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

asbai atendimento projeto-de-lei saude tratamento urticaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay