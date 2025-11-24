Urticária crônica: Minas Gerais debate novo protocolo de tratamento

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realiza uma audiência pública amanhã (25/11) para debater a criação de um novo protocolo de tratamento para a urticária crônica espontânea (UCE) no estado. O encontro, marcado para as 16h, discutirá o projeto que busca ampliar o acesso ao diagnóstico e a terapias adequadas. A reunião pode ser acompanhada ao vivo na página da sessão.

O requerimento, de número 17204/2025, proposto pela deputada Ludimila Falcão (Pode), tem como objetivo formalizar as diretrizes de cuidado para quem convive com a condição. A ideia é garantir maior previsibilidade na assistência e segurança clínica, reduzindo o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes mineiros.

O debate na ALMG vai reunir especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, como Rozana de Fatima Goncalves, presidente da Sociedade Mineira de Alergia e Imunologia; Antônio Penido, coordenador do Centro de Alergia e Imunologia e do Centro de Imunizações - Hospital Felício Rocho; Elisângela Aparecida, médica pela UFMG, alergista e imunologista membro titular da ASBAI e membro da Rede Urticária Brasil; além de Ana Caroline Ferreira da Silva, paciente de UCE.

O foco é discutir a necessidade de políticas de saúde mais coordenadas para reduzir as desigualdades no atendimento. Um diagnóstico correto, seguido de tratamento contínuo e acompanhamento especializado, é fundamental para controlar as crises.

Entenda a urticária crônica

A urticária é uma condição de pele caracterizada por lesões avermelhadas e elevadas, que provocam coceira intensa e podem formar placas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), alguns casos podem ser acompanhados de angioedema - um inchaço que atinge camadas mais profundas da pele ou mucosas.

A doença pode afetar pessoas de qualquer idade, embora seja mais comum em adultos com idade entre 20 e 40 anos. A classificação médica depende da duração dos sintomas. Quando os sinais desaparecem em até seis semanas, é chamada de urticária aguda. Se persistem por mais tempo, é classificada como crônica.

Estima-se que entre 0,5% e 5% da população brasileira apresente a forma crônica da urticária. A Asbai também aponta que uma em cada 250 pessoas pode desenvolver a urticária crônica espontânea.

Serviço

Audiência Pública - Debate sobre a situação da urticária crônica no Estado