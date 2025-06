Dermatite atópica passa a ter tratamento completo no SUS; confira

O Sistema Único de Saúde (SUS) passou a oferecer tratamento para dermatite atópica, doença crônica que afeta mais crianças e causa inflamações na pele, com lesões e coceiras intensas. Foram incorporados três novos medicamentos que possibilitam tratar a condição desde as fases iniciais até quadros mais graves.

A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde, no último dia 26 de maio, com a publicação de três portarias que incluem no SUS duas pomadas para a pele: o tacrolimo e o furoato de mometasona, e o medicamento oral chamado metotrexato.

O tacrolimo fortalece a barreira cutânea (proteção natural da pele) e trata lesões em áreas sensíveis sem causar efeitos colaterais comuns dos corticoides tópicos, como afinamento da pele, vermelhidão e maior risco de infecções locais. Já o furoato de mometasona ajuda na cicatrização rápida e aumenta a adesão ao tratamento, enquanto o metotrexato oral controla as crises da doença e reduz a necessidade do uso prolongado de corticosteroides sistêmicos.

Com recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), o tacrolimo tópico e o furoato de mometasona poderão tratar pessoas que não podem utilizar corticoides ou apresentam resistência aos tratamentos até então disponíveis.

O Ministério da Saúde afirma que o metotrexato será utilizado no manejo da dermatite atópica grave, principalmente para pacientes que não podem utilizar a ciclosporina, outro medicamento já disponibilizado na rede pública.

A pasta destaca que os novos medicamentos permitirão tratamentos mais personalizados e com menos efeitos colaterais, ajustados à gravidade da condição. Além disso, ressalta a importância de combater os estigmas sociais enfrentados por pessoas com lesões visíveis na pele, que podem causar preconceitos e impactar negativamente a vida social e a qualidade de vida de crianças e adultos acometidos pela doença.

A dermatite atópica é uma doença não contagiosa, genética e crônica, caracterizada principalmente por coceira intensa e pele ressecada. Ela afeta especialmente as áreas de dobras do corpo, como a parte frontal dos cotovelos, atrás dos joelhos e o pescoço. Em crianças pequenas, o rosto é frequentemente uma área afetada.

Para acessar a assistência pública, o paciente deve buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. Após a avaliação clínica, caso seja necessário, o paciente será encaminhado para consulta com especialista, a fim de obter um diagnóstico preciso e definir o tratamento adequado.

Tratamento atual



A rede pública de saúde disponibiliza outras três alternativas para o tratamento da doença: duas pomadas aplicadas diretamente na pele, o creme de dexametasona (1 mg/g) e o creme de acetato de hidrocortisona (10 mg/g - 1%), ambas consideradas de baixa potência. Para quadros mais graves, a ciclosporina oral é oferecida como opção.

Entre 2024 e 2025, foram realizados mais de mil atendimentos hospitalares e mais de 500 mil atendimentos ambulatoriais relacionados à dermatite atópica em todo o sistema público de saúde do Brasil. O acompanhamento inclui consultas especializadas, exames e a prescrição de medicamentos conforme o estágio da doença.

O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, prevenir crises, tratar infecções quando necessárias, reduzir os riscos associados às terapias e restaurar a saúde da pele. Em casos leves, a maioria dos pacientes obtém bons resultados com terapias tópicas, que englobam o uso de hidratantes, emolientes, ajustes nos hábitos de banho, fototerapia, curativos e mudanças comportamentais. Já para formas moderadas e graves, o tratamento pode incluir também medicamentos como corticoides, comprimidos e soluções orais.