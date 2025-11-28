Beber água durante as refeições engorda mesmo ou é só mito

Beber água durante as refeições é um hábito muito comum, mas que sempre gerou dúvidas. Muitas pessoas acreditam que isso engorda, enquanto outras garantem que não faz diferença alguma. A verdade é que o efeito da água depende de como o corpo reage durante a digestão.

Consumir água enquanto come não engorda porque a água não contém calorias. O que pode acontecer é uma sensação de estufamento logo após comer, já que o estômago fica momentaneamente mais cheio. Esse desconforto é frequentemente confundido com ganho de peso, mas não representa acúmulo de gordura.

A água pode até ajudar quem come rápido demais, pois reduz a velocidade da refeição e facilita a saciedade.

Por que esse mito se espalhou?

A ideia de que a água engorda surgiu porque algumas pessoas sentem o abdômen mais volumoso depois de beber durante o almoço ou jantar. Esse volume é apenas temporário, resultado da distensão natural do estômago. Em pouco tempo, o corpo absorve o líquido e tudo volta ao normal.

Além disso, quem bebe líquidos muito açucarados nas refeições acaba ingerindo calorias extras sem perceber, o que reforça a confusão entre água e bebidas calóricas.

Sinais de que beber água na refeição não está fazendo bem

Beber água é seguro, mas em algumas situações pode causar desconforto:

Sensação de inchaço após refeições

Digestão lenta em algumas pessoas

Estômago muito cheio ao comer

Desconforto ao ingerir grandes volumes de água

Arrotos frequentes depois de refeições grandes

Má digestão quando se bebe rápido demais

Esses sinais mostram apenas que o volume ingerido pode estar alto demais durante a refeição.

Relação entre bebedouros líquidos e o efeito na digestão

A tabela abaixo mostra como o consumo de líquidos pode influenciar a refeição e o conforto digestivo.

Tipo de líquido Efeito durante a refeição Impacto no corpo Água Pode aumentar saciedade Não engorda Bebidas açucaradas Aumentam calorias Podem engordar Refrigerante Estufa o estômago Sensação de barriga cheia Chá sem açúcar Leve e neutro Ajuda na digestão Suco Contém açúcar natural Pode aumentar calorias

Quando se entende a diferença entre água e bebidas calóricas, fica claro que o problema não está na água em si, mas naquilo que se adiciona à refeição.

Como beber água nas refeições sem desconforto

O ideal é ingerir pequenas quantidades ao longo da refeição, evitando grandes goles de uma só vez. Beber água antes de comer pode ajudar a melhorar a saciedade, enquanto pequenas quantidades durante a refeição não prejudicam a digestão.

Para quem sente muita distensão, deixar a maior parte da hidratação para antes e depois da refeição pode ser mais confortável.