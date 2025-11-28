Beber água durante as refeições engorda mesmo ou é só mito
Uma prática comum, mas que divide opiniões. No entanto, a resposta pode impressionar muita gente
Beber água durante as refeições é um hábito muito comum, mas que sempre gerou dúvidas. Muitas pessoas acreditam que isso engorda, enquanto outras garantem que não faz diferença alguma. A verdade é que o efeito da água depende de como o corpo reage durante a digestão.
Consumir água enquanto come não engorda porque a água não contém calorias. O que pode acontecer é uma sensação de estufamento logo após comer, já que o estômago fica momentaneamente mais cheio. Esse desconforto é frequentemente confundido com ganho de peso, mas não representa acúmulo de gordura.
A água pode até ajudar quem come rápido demais, pois reduz a velocidade da refeição e facilita a saciedade.
Por que esse mito se espalhou?
A ideia de que a água engorda surgiu porque algumas pessoas sentem o abdômen mais volumoso depois de beber durante o almoço ou jantar. Esse volume é apenas temporário, resultado da distensão natural do estômago. Em pouco tempo, o corpo absorve o líquido e tudo volta ao normal.
Além disso, quem bebe líquidos muito açucarados nas refeições acaba ingerindo calorias extras sem perceber, o que reforça a confusão entre água e bebidas calóricas.
Sinais de que beber água na refeição não está fazendo bem
Beber água é seguro, mas em algumas situações pode causar desconforto:
- Sensação de inchaço após refeições
- Digestão lenta em algumas pessoas
- Estômago muito cheio ao comer
- Desconforto ao ingerir grandes volumes de água
- Arrotos frequentes depois de refeições grandes
- Má digestão quando se bebe rápido demais
Esses sinais mostram apenas que o volume ingerido pode estar alto demais durante a refeição.
Relação entre bebedouros líquidos e o efeito na digestão
A tabela abaixo mostra como o consumo de líquidos pode influenciar a refeição e o conforto digestivo.
|Tipo de líquido
|Efeito durante a refeição
|Impacto no corpo
|Água
|Pode aumentar saciedade
|Não engorda
|Bebidas açucaradas
|Aumentam calorias
|Podem engordar
|Refrigerante
|Estufa o estômago
|Sensação de barriga cheia
|Chá sem açúcar
|Leve e neutro
|Ajuda na digestão
|Suco
|Contém açúcar natural
|Pode aumentar calorias
Quando se entende a diferença entre água e bebidas calóricas, fica claro que o problema não está na água em si, mas naquilo que se adiciona à refeição.
Como beber água nas refeições sem desconforto
O ideal é ingerir pequenas quantidades ao longo da refeição, evitando grandes goles de uma só vez. Beber água antes de comer pode ajudar a melhorar a saciedade, enquanto pequenas quantidades durante a refeição não prejudicam a digestão.
Para quem sente muita distensão, deixar a maior parte da hidratação para antes e depois da refeição pode ser mais confortável.