Beber água durante as refeições engorda mesmo ou é só mito

Uma prática comum, mas que divide opiniões. No entanto, a resposta pode impressionar muita gente

JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
28/11/2025 19:23

Beber água durante as refeições engorda mesmo ou é só um mito popular
Beber água durante as refeições engorda mesmo ou é só um mito popular

Beber água durante as refeições é um hábito muito comum, mas que sempre gerou dúvidas. Muitas pessoas acreditam que isso engorda, enquanto outras garantem que não faz diferença alguma. A verdade é que o efeito da água depende de como o corpo reage durante a digestão.

Consumir água enquanto come não engorda porque a água não contém calorias. O que pode acontecer é uma sensação de estufamento logo após comer, já que o estômago fica momentaneamente mais cheio. Esse desconforto é frequentemente confundido com ganho de peso, mas não representa acúmulo de gordura.

A água pode até ajudar quem come rápido demais, pois reduz a velocidade da refeição e facilita a saciedade.

Por que esse mito se espalhou?

A ideia de que a água engorda surgiu porque algumas pessoas sentem o abdômen mais volumoso depois de beber durante o almoço ou jantar. Esse volume é apenas temporário, resultado da distensão natural do estômago. Em pouco tempo, o corpo absorve o líquido e tudo volta ao normal.

Além disso, quem bebe líquidos muito açucarados nas refeições acaba ingerindo calorias extras sem perceber, o que reforça a confusão entre água e bebidas calóricas.

Sinais de que beber água na refeição não está fazendo bem

Beber água é seguro, mas em algumas situações pode causar desconforto:

  • Sensação de inchaço após refeições
  • Digestão lenta em algumas pessoas
  • Estômago muito cheio ao comer
  • Desconforto ao ingerir grandes volumes de água
  • Arrotos frequentes depois de refeições grandes
  • Má digestão quando se bebe rápido demais

Esses sinais mostram apenas que o volume ingerido pode estar alto demais durante a refeição.

Relação entre bebedouros líquidos e o efeito na digestão

A tabela abaixo mostra como o consumo de líquidos pode influenciar a refeição e o conforto digestivo.

Tipo de líquido Efeito durante a refeição Impacto no corpo
Água Pode aumentar saciedade Não engorda
Bebidas açucaradas Aumentam calorias Podem engordar
Refrigerante Estufa o estômago Sensação de barriga cheia
Chá sem açúcar Leve e neutro Ajuda na digestão
Suco Contém açúcar natural Pode aumentar calorias

Quando se entende a diferença entre água e bebidas calóricas, fica claro que o problema não está na água em si, mas naquilo que se adiciona à refeição.

Como beber água nas refeições sem desconforto

O ideal é ingerir pequenas quantidades ao longo da refeição, evitando grandes goles de uma só vez. Beber água antes de comer pode ajudar a melhorar a saciedade, enquanto pequenas quantidades durante a refeição não prejudicam a digestão.

Para quem sente muita distensão, deixar a maior parte da hidratação para antes e depois da refeição pode ser mais confortável.

