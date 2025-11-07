Estilo de Vida
Exagero fatal: Mulher morre por beber água demais em curto espaço de tempo
Uma mulher de 35 anos morreu depois de ingerir muita água em um curto espaço de tempo nos EUA.Foi em 2023, o FLIPAR mostrou na época e relembra o caso. Foto: reprodução facebook
Ashley Summers, que tinha 35 anos e era mãe de dois filhos, perdeu a vida após beber muita água e sofrer uma intoxicação. Foto: reprodução redes sociais
Ela estava viajando com sua família para o Lago Freeman, perto de Monticello, Indiana, nos Estados Unidos, durante a semana do dia 4 de julho de 2023. Foto: domínio público
No último dia da viagem fez um calor acima do normal, com a temperatura ultrapassando dos 30°C. Foto: Freepik
De acordo com a família, Ashley se sentiu desidratada e tomou quatro garrafas de água (equivalente a quase dois litros) em um período curto de tempo, cerca de 20 minutos. Foto: Bluewater Sweden Unsplash
Consequentemente, ela começou a se sentir tonta e com dor de cabeça. Quando a família chegou em casa, Ashley desmaiou na garagem. Foto: Keagan Henman Unsplash
A família levou Ashley rapidamente para o hospital, mas a mulher acabou não resistindo. Ela ficou com um inchaço no cérebro. Foto: Olga Kononenko/Unsplash
"Foi um choque para todos nós. Quando eles começaram a falar sobre toxicidade da água. Como isso pode acontecer?", questionou Devon Miller, irmão de Ashley, à WRTV. Foto: Janosch Lino Unsplash
A família informou que doou o coração, fígado, pulmões, rins e parte de seu tecido ósseo longo de Ashley, salvando outras cinco vidas. Foto: reprodução facebook
A “intoxicação por água”, ou “envenenamento por água”, acontece quando alguém ingere uma quantidade exagerada de água em pouco tempo. Foto: congerdesign por Pixabay
Em algumas situações pouco comuns, essa condição pode ser perigosa e até levar à morte, porque interfere no equilíbrio dos "ingredientes especiais" no nosso corpo, chamados eletrólitos. Foto: Kawita Chitprathak por Pixabay
Isso é especialmente problemático se a pessoa beber muita água sem consumir alimentos que também forneçam esses "ingredientes especiais". Foto: congerdesign por Pixabay
Pessoas que participam de atividades de resistência, como maratona ou triatlo, por exemplo, correm maior risco. Os sintomas de intoxicação por água incluem mal-estar geral, cãibras musculares, dor, náusea e dores de cabeça. Foto: Miguel A Amutio Unsplash
Em casos mais graves, a intoxicação pode provocar convulsões, coma e até morte. Segundo especialistas, os rins ajudam a regular a quantidade de água e eletrólitos no corpo, mas quando se bebe água em excesso, o órgão pode “falhar” e não conseguir eliminar a sobra de água do organismo. Foto: Jair Lázaro Unsplash
Um outro caso ocorreu em julho de 2023, quando um menino de 10 anos precisou ser internado às pressas nos Estados Unidos após beber seis garrafas d’água em menos de 1 hora. Foto: Reprodução/WISTV
O menino estava brincando com os primos no quintal de casa quando parou por conta do calor e foi beber água. Algum tempo depois ele começou a apresentar enjoo, vômitos e perda dos movimentos dos braços e das pernas. Foto: Jon Tyson Unsplash
O menino foi levado às pressas para o Hospital Infantil Prisma Health em Colúmbia, na Carolina do Sul. Os médicos precisaram administrar fluidos para ajudar na micção e regular os níveis de sódio e potássio no sangue. Foto: reprodução youtube
Especialistas defendem que um adulto precisa beber em média 2 litros de água por dia, mas não existe uma única fórmula para todo mundo pois a quantidade pode variar a depender do peso. Foto: engin akyurt Unsplash
No entanto, a hidratação deve ser feita de forma equilibrada, de preferência de manhã, de tarde e à noite. Foto: freepik
Além de hidratar a pele, a água é importante para regular a temperatura do corpo, lubrificar as articulações e melhorar o funcionamento do intestino. Foto: rawpixel.com freepik
Em contrapartida à intoxicação por excesso, ingerir pouca água pode causar desidratação, intestino preso, pedra nos rins e alteração na urina, que pode ficar com mau cheiro e cor escura. Foto: freepik
