Lifting de mamas: a cirurgia que devolve autoestima e firmeza dos seios

Ao longo da vida, o corpo feminino passa por inúmeras transformações que podem alterar a forma e a firmeza dos seios, impactando diretamente a relação da mulher com a própria imagem. Não à toa, a mastopexia, conhecida também como lifting das mamas, tem sido cada vez mais procurada por quem deseja recuperar a sustentação e a harmonia do contorno mamário.



Celebridades como Juliette, Viih Tube, Virgínia e Karoline Lima, já revelaram ter recorrido ao procedimento, que figura entre os que mais crescem no Brasil e no mundo, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Estudos publicados no Aesthetic Surgery Journal ainda apontam que pacientes submetidas à mastopexia relatam melhora significativa na autoestima e na satisfação com o corpo.



Segundo a cirurgiã plástica Chreichi L. Oliveira, especialista em procedimentos estéticos mamários, a mastopexia é indicada para mulheres que não estão satisfeitas com a queda dos seios, quadro conhecido como ptose mamária. “Essa queda pode ocorrer por diversos motivos, como alterações hormonais, gestação, amamentação, grande variação de peso ou perda de elasticidade da pele com o tempo. A mastopexia reposiciona a mama e o complexo aréolo-papilar, proporcionando contorno mais firme e harmônico”, explica.



Quando a mastopexia é recomendada?



A cirurgia é uma opção tanto para mulheres que desejam apenas levantar e reposicionar a mama com o próprio tecido, quanto para aquelas que desejam, além disso, adicionar prótese de silicone para recuperar ou aumentar o volume. A indicação varia conforme o desejo da paciente e o diagnóstico clínico feito em consulta.



“O importante é que a cirurgia seja personalizada. Avaliamos formato, volume, qualidade da pele, tipo de flacidez e expectativa da paciente para definir se haverá necessidade de prótese ou não”, destaca Chreichi.



Reais benefícios



Entre os benefícios do lifting de mamas, a especialista destaca:



- Melhora da firmeza e do contorno mamário



- Aparência mais jovem e proporcional ao corpo



- Reposicionamento da aréola



- Recuperação da autoestima e bem-estar corporal



Além do aspecto estético, muitas mulheres relatam ainda alívio de desconfortos físicos, como irritações na pele ou queda do sutiã durante atividades cotidianas.



Cuidados e orientações



Um ponto de extrema importância é o tabagismo: pacientes fumantes apresentam risco significativamente aumentado de complicações graves durante a anestesia e no pós-operatório, incluindo necrose de pele, abertura de pontos e má cicatrização. Por esse motivo, o hábito de fumar é considerado uma contraindicação à cirurgia e deve ser interrompido com vários meses de antecedência, para que o organismo recupere sua capacidade circulatória e de cicatrização.



No pós-operatório, a cirurgiã relembra que o uso do sutiã cirúrgico durante o período recomendado é essencial para auxiliar na sustentação das mamas e na acomodação dos tecidos. Atividades físicas mais intensas devem ser evitadas inicialmente, permitindo que a pele e os pontos cicatrizem adequadamente. Ao longo da recuperação, o acompanhamento com o cirurgião é indispensável para monitorar a evolução, ajustar orientações e assegurar que tudo esteja ocorrendo conforme o esperado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Também é importante compreender que toda cirurgia envolve cicatrizes, mas, com técnica adequada e cuidados corretos, essas marcas tendem a se tornar cada vez mais discretas com o tempo”, aponta Chreichi.