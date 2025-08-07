Complicação no seio após anabolizante: entenda o caso de Giselly Bicalho

A ex-BBB Gizelly Bicalho segue falando sobre seu corpo na internet e assumindo que o seu resultado estético tem relação não só com dieta e treino, mas com uso de anabolizantes e cirurgias plásticas. Inclusive, ela relatou que teve uma complicação na prótese do seio após o uso de hormônios com fins estéticos. “Eu usei GH e stano (esteroides anabolizantes). Eu passei por uma cirurgia plástica malsucedida e o meu peito ficou assim [apontando para a foto da complicação estética nos seios]. Eu era proibida de fazer qualquer atividade física por oito meses”, disse.

“Os anabolizantes mudam a composição corporal, eles tendem a diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de músculo dos pacientes. Inclusive até tem um trabalho que mostra que pacientes que tomam anabolizante e não vão para a academia ganham músculo mesmo assim, não tanto como se ele fosse para a academia. Essa mudança de composição corporal altera o resultado de uma cirurgia, tanto pode ser para o bem, quanto para o mal”, explica o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Carlos Manfrim.

A maior parte de complicações ocorre por conta da perda dos depósitos de gordura. “No caso de uma paciente que tem a prótese nas mamas, principalmente localizada acima do músculo e está em contato muito próximo com a pele, em um tecido mamário que atrofiou muito pela perda de gordura, a prótese pode ficar muito colada na pele e isso pode dar umas alterações que chamamos de rippling, que são deformidades. É como se a prótese estivesse envolta em um lençol e criam-se essas ondulações”, acrescenta o médico.



Em relação à mudança do status corporal com o uso dos esteroides anabolizantes, o seio é a parte que mais sofre. De acordo com Carlos Manfrim, quando há perda acentuada de gordura com uso de anabolizantes, há uma mudança da composição da mama.

“A mama é composta de gordura e tecido mamário, que a gente chama de glândula mamária.A cada 1kg perdido, geralmente perde-se 30g de tecido mamário, e isso muda a composição dos seios. Quando a paciente perde muita gordura em decorrência do uso de anabolizantes, o seio tende a ficar com pouca gordura, ceder e ficar uma mama vazia e caída”, comenta.

“Estamos falando de um emagrecimento extremo. Quando, por exemplo, com uso de esteroides anabolizantes, o paciente com 20% de gordura chega a 6%, 7% de gordura e fica muito seca e fina. Isso muda muito o corpo”, acrescenta.

Nesses casos, também há solução, mas é possível que a cirurgia precise ser refeita. “Caso a paciente apresente alguma alteração dessa, ou seja, a prótese muito próxima da pele, podemos retirar essa prótese e colocá-la abaixo do músculo. Existe até uma técnica que a gente desenvolveu, chamada HC BRA, que usa uma parte da cápsula da prótese para deixá-la bem estruturada e faz o ajuste da pele em relação a essa nova cirurgia. É uma mastopexia com troca de plano, em que a prótese é transferida de cima para baixo do músculo. Assim, essa prótese vai ter uma cobertura maior e não dá pra ver esses ripplings”, explica o médico.



