A mais recente Pesquisa Global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), divulgada em setembro de 2023, aponta que o aumento das mamas continua a ser o procedimento cirúrgico mais comum entre as mulheres. Só em 2022, foram 2,2 milhões de procedimentos feitos.

O médico Henrique Freitas, especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), destaca que o avanço dos materiais utilizados na produção das próteses de silicone, usadas em procedimentos de aumento dos seios, permite que o produto fique alocado nas mamas por muitos anos. Porém, ele destaca que, algumas vezes, a troca é fundamental para melhor harmonia e estética da mama.

Abaixo, o cirurgião plástico explica quais são os indícios de quando a troca de prótese se faz necessária.

Situações para trocar a prótese mamária

Quando percebemos rugas ou pregas na pele, que acontece em casos de pacientes com pele muito fina ou próteses muito grandes. Quando a pessoa engorda e emagrece repetidas vezes e ocorre o famoso 'efeito sanfona'.

Quando a prótese passa da validade.

Henrique Freitas enfatiza que as consultas periódicas evitam que problemas mais graves ocorram, pois o cirurgião plástico estará atento a essas questões: "Além disso, é preciso ressaltar que os exames de rotina, como ultrassonografia mamária e a ressonância magnética com contraste, devem ser feitos, principalmente se a paciente tem próteses com mais de 10 anos de uso. Os exames asseguram a integridade do material e é um ato importante na saúde das mulheres".

Cuidados em relação ao câncer de mama

Henrique Freitas lembra que muitas pacientes têm implantes mamários e por isso, os profissionais radiologistas já estão habituados a avaliar e diagnosticar possíveis alterações. Além disso, a avaliação periódica com o cirurgião plástico, mastologista e/ou ginecologista é fundamental para identificar qualquer sinal de uma alteração na glândula mamária.

Critérios para escolha do tamanho das próteses

De acordo com o cirugião plástico, escolher o tamanho das próteses pode ser um desafio para as pacientes. Isso porque trata-se de conjunto de fatores que devem ser apresentados pelo médico, que tem de considerar o desejo da paciente, o que ela espera como resultado, além, do seu biotipo físico e medidas de sua mama: "Não há uma fórmula mágica para essa escolha, mas para um resultado seguro, satisfatório e duradouro, alguns conceitos médicos precisam ser respeitados, principalmente os aspectos anatômicos da mama. Entre eles, os mais importantes são: a base da mama, o aspecto e a capacidade de distensão da pele (além do volume mamário que ela já tem) e o desejo da paciente".

Conselhos antes da escolha da prótese ideal