Tratamentos de beleza em Hollywood: de sangue a toxina, o que funciona?
Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow apostam em rituais excêntricos; especialista explica cada técnica de luxo
A busca pela juventude em Hollywood levou celebridades a adotarem tratamentos que parecem saídos de filmes de ficção científica. Nos bastidores, o cuidado com a pele se transformou em um ritual que mistura luxo, inovação e uma boa dose de excentricidade, com técnicas que vão muito além dos cremes tradicionais.
Kim Kardashian, por exemplo, popularizou o chamado “vampire facial” ao mostrar o rosto coberto de sangue. Embora o visual seja chocante, o procedimento é apenas um dos exemplos das terapias que se tornaram comuns entre as estrelas.
Posteriormente, a socialite admitiu que se arrependeu, explicando que o procedimento foi "brutal" e "doloroso".
Como funciona o “vampire facial”?
Conhecida tecnicamente como plasma rico em plaquetas (PRP), a técnica utiliza o sangue do próprio paciente. Uma amostra é coletada e processada em uma centrífuga para isolar o plasma, que contém uma alta concentração de fatores de crescimento celular.
Essa substância é então reaplicada no rosto, geralmente com a ajuda de microagulhamento. O objetivo é estimular a produção natural de colágeno, resultando em uma pele com mais firmeza, textura uniforme e luminosidade.
O procedimento, no entanto, levanta preocupações quanto ao risco de contaminação sanguínea e infecções decorrentes do manuseio ou da aplicação inadequada.
Embora alguns estudos apontem resultados positivos, outros indicam que o método não apresenta qualquer efeito comprovado. “Embora não tenha funcionado para mim, sei que tem muitos benefícios para a pele”, afirmou Kim.
Com ou sem benefícios, é certo que existem alternativas muito mais simples, e bem menos dolorosas, para conquistar uma pele limpa e saudável.
Veneno de abelha
Outra tendência adotada por famosas como Gwyneth Paltrow e Kate Middleton é o uso de produtos com toxina de abelha. A substância, que imita o efeito do botox, promete firmeza e efeito tensor imediato.
Apesar do apelo natural, a dermatologista Denise Ozores alerta para a eficácia - que depende de controle e formulação. “Nem tudo que é natural é seguro. A concentração e a origem dos ativos precisam ser validadas. Sem orientação médica, o resultado pode ser o oposto do desejado”, afirma.
Efeito imediato para o tapete vermelho
Para resultados instantâneos, ideais antes de grandes eventos, celebridades, como Bella Hadid, recorrem à crioterapia facial.
O frio intenso da crioterapia melhora a circulação sanguínea, reduz o inchaço e proporciona um efeito lifting temporário. “A técnica oferece resultados rápidos, mas o segredo está na moderação. A constância e o equilíbrio são mais importantes que o impacto imediato”, comenta a dermatologista.
Extravagante
Para Denise Ozores, o interesse por rituais extravagantes reflete uma nova fase da estética: a da experimentação consciente. Pacientes e celebridades buscam inovação, mas também exigem explicações e segurança.
“A informação é o novo luxo. O público quer entender o que está por trás de cada tendência e fazer escolhas com base em ciência, não apenas em fama”, afirma.
Embora extravagantes, os princípios dessas terapias inspiram procedimentos cada vez mais comuns em clínicas dermatológicas, como o uso de bioestimuladores e lasers fracionados, que oferecem resultados eficazes e duradouros.
