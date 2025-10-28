Assine
overlay
Início Saúde
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Não espere a dor chegar: 9 exames para fazer até o fim de 2025

46% dos homens esperam sentir dor para procurar médico; prevenção e atenção aos sinais do corpo é a chave para mudar a cultura de descuido com a saúde masculina

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/10/2025 16:00

compartilhe

SIGA
x
Investir em exames regulares reduz riscos e permite intervenções menos invasivas
Investir em exames regulares reduz riscos e permite intervenções menos invasivas crédito: stefamerpik/FreePik

Você está com seus exames em dia? A medicina recomenda alguns checapes ao longo do ano, sobretudo para pessoas acima de 50 anos, mas nem todos seguem essas orientações. Entre os homens, por exemplo, 46% só procuram um médico quando sentem dor ou outro tipo de desconforto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

É o que aponta um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que também revelou que apenas 32% dos homens com mais de 40 anos consideram que se preocupam com a própria saúde. Outro dado, do Instituto Lado a Lado pela Vida, mostra que 8 em cada 10 homens admitem que precisam dar mais atenção a esse cuidado.

Exames para fazer até o fim do ano

Esse cenário acende um alerta sobre a importância de conscientizar os homens quanto aos exames de rotina. O PhD em urologia e especialista em saúde masculina, Paulo Egydio, indica nove exames essenciais que devem ser feitos até o fim de 2025:

  • Checape de sangue completo: avalia hemograma, colesterol, glicose e função hepática e renal, ajudando a detectar diabetes, anemia e problemas nos rins ou no fígado
  • Pressão arterial: verificar a pressão regularmente é essencial para identificar hipertensão, fator de risco para doenças cardíacas e AVC
  • Colesterol e triglicerídeos: esses exames detectam alterações que podem levar à aterosclerose e problemas cardiovasculares
  • Glicemia em jejum: identifica alterações no açúcar no sangue e auxilia na prevenção do diabetes tipo 2
  • Exame de próstata (PSA e toque retal): recomendado a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, é fundamental para a detecção precoce do câncer de próstata
  • Exame de testículos e ultrassom, se indicado: avalia nódulos ou alterações que podem indicar câncer testicular, mais comum em homens jovens.
  • Exames de função hepática: detectam problemas no fígado, como hepatites ou esteatose hepática, permitindo tratamento precoce
  • Colonoscopia: geralmente recomendada a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, ajuda a prevenir o câncer de cólon e reto
  • Exame de saúde sexual e urológica: inclui testes para HIV, sífilis, hepatites B e C e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, permite avaliar condições urológicas, como a doença de Peyronie, que causa curvatura peniana e pode afetar a função erétil

Caso ainda não tenha feito algum desses exames em 2025, ainda há tempo de cuidar da saúde, principalmente se você tem mais de 50 anos ou pertence a algum grupo de risco, como diabéticos, hipertensos ou com histórico familiar de doenças graves.

Leia Mais

Prevenção é o melhor caminho

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a saúde dos homens. Doenças como câncer, diabetes e problemas cardíacos têm mais chances de tratamento bem-sucedido quando detectadas cedo. Por isso, exames de rotina ajudam a identificar alterações antes que se tornem graves.

Apesar disso, a pesquisa mostra que muitos homens só procuram o médico quando algo incomoda. Essa postura aumenta o risco de diagnósticos tardios, tratamentos mais complexos e complicações.

Investir em exames regulares reduz riscos e permite intervenções menos invasivas. Além disso, ajuda a prevenir doenças crônicas e a manter a qualidade de vida por mais tempo.

O acompanhamento contínuo é essencial para identificar fatores de risco e agir rapidamente. Criar o hábito de prevenção e atenção aos sinais do corpo é a chave para mudar a cultura de descuido com a saúde masculina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

diagnosticoprecoce exames homens saude-masculina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay