Não espere a dor chegar: 9 exames para fazer até o fim de 2025

Você está com seus exames em dia? A medicina recomenda alguns checapes ao longo do ano, sobretudo para pessoas acima de 50 anos, mas nem todos seguem essas orientações. Entre os homens, por exemplo, 46% só procuram um médico quando sentem dor ou outro tipo de desconforto.

É o que aponta um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que também revelou que apenas 32% dos homens com mais de 40 anos consideram que se preocupam com a própria saúde. Outro dado, do Instituto Lado a Lado pela Vida, mostra que 8 em cada 10 homens admitem que precisam dar mais atenção a esse cuidado.

Exames para fazer até o fim do ano

Esse cenário acende um alerta sobre a importância de conscientizar os homens quanto aos exames de rotina. O PhD em urologia e especialista em saúde masculina, Paulo Egydio, indica nove exames essenciais que devem ser feitos até o fim de 2025:

Checape de sangue completo : avalia hemograma, colesterol , glicose e função hepática e renal, ajudando a detectar diabetes, anemia e problemas nos rins ou no fígado

: avalia hemograma, , glicose e função hepática e renal, ajudando a detectar diabetes, e problemas nos rins ou no Pressão arterial : verificar a pressão regularmente é essencial para identificar hipertensão , fator de risco para doenças cardíacas e AVC

: verificar a pressão regularmente é essencial para identificar , fator de risco para doenças cardíacas e AVC Colesterol e triglicerídeos : esses exames detectam alterações que podem levar à aterosclerose e problemas cardiovasculares

: esses exames detectam alterações que podem levar à e problemas cardiovasculares Glicemia em jejum : identifica alterações no açúcar no sangue e auxilia na prevenção do diabetes tipo 2

: identifica alterações no açúcar no sangue e auxilia na prevenção do Exame de próstata (PSA e toque retal) : recomendado a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, é fundamental para a detecção precoce do câncer de próstata

: recomendado a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, é fundamental para a detecção precoce do Exame de testículos e ultrassom, se indicado : avalia nódulos ou alterações que podem indicar câncer testicular, mais comum em homens jovens.

: avalia nódulos ou alterações que podem indicar câncer testicular, mais comum em homens jovens. Exames de função hepática : detectam problemas no fígado, como hepatites ou esteatose hepática , permitindo tratamento precoce

: detectam problemas no fígado, como hepatites ou , permitindo tratamento precoce Colonoscopia : geralmente recomendada a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, ajuda a prevenir o câncer de cólon e reto

: geralmente recomendada a partir dos 45 anos, ou antes em casos de histórico familiar, ajuda a prevenir o câncer de cólon e reto Exame de saúde sexual e urológica: inclui testes para HIV, sífilis, hepatites B e C e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, permite avaliar condições urológicas, como a doença de Peyronie, que causa curvatura peniana e pode afetar a função erétil



Caso ainda não tenha feito algum desses exames em 2025, ainda há tempo de cuidar da saúde, principalmente se você tem mais de 50 anos ou pertence a algum grupo de risco, como diabéticos, hipertensos ou com histórico familiar de doenças graves.

Prevenção é o melhor caminho

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a saúde dos homens. Doenças como câncer, diabetes e problemas cardíacos têm mais chances de tratamento bem-sucedido quando detectadas cedo. Por isso, exames de rotina ajudam a identificar alterações antes que se tornem graves.

Apesar disso, a pesquisa mostra que muitos homens só procuram o médico quando algo incomoda. Essa postura aumenta o risco de diagnósticos tardios, tratamentos mais complexos e complicações.

Investir em exames regulares reduz riscos e permite intervenções menos invasivas. Além disso, ajuda a prevenir doenças crônicas e a manter a qualidade de vida por mais tempo.

O acompanhamento contínuo é essencial para identificar fatores de risco e agir rapidamente. Criar o hábito de prevenção e atenção aos sinais do corpo é a chave para mudar a cultura de descuido com a saúde masculina.

