Enjoo no carro? Como controlar a cinetose, que causa mal-estar em viagens

Se ao entrar no carro, transporte público ou em barcos você sente náuseas, tontura e passa mal, saiba que isso tem nome: cinetose. Este tipo de mal-estar é ocasionado por um desequilíbrio entre as informações que o corpo recebe da visão, do ouvido interno e do sistema nervoso central. De acordo com a Associação de Transtornos Vestibulares dos Estados Unidos, entre 25% a 40% da população mundial sofre com algum nível de cinetose.



Segundo o otorrinolaringologista da Rede de Hospitais São Camilo, Augusto Abrahão, a condição é comum e pode afetar pessoas de todas as idades. “A cinetose ocorre quando o cérebro recebe sinais conflitantes sobre o movimento. Por exemplo, quando alguém está lendo dentro de um carro em movimento, os olhos veem algo parado - o livro - , mas o ouvido interno sente o balanço do veículo. Essa discrepância é o que desencadeia o enjoo”, explica o especialista.





Como evitar o enjoo durante viagens



Entre as medidas preventivas, o médico destaca alguns cuidados simples que podem reduzir o desconforto:



- Escolha bem o assento: em veículos, dê preferência aos bancos dianteiros; em navios, escolha as áreas centrais; e em aviões, procure assentos próximos às asas, onde há menos oscilação



- Evite ler ou usar telas durante o trajeto: focar em objetos fixos dentro do veículo pode piorar a sensação de desequilíbrio

- Mantenha o olhar no horizonte: observar um ponto fixo à frente ajuda o cérebro a alinhar as informações visuais com o movimento



- Prefira refeições leves: antes de viajar, evite alimentos gordurosos ou pesados. Comer pequenas porções e se manter hidratado também ajuda



- Ventilação é importante: o ar fresco pode aliviar a náusea. Se possível, mantenha uma janela aberta ou use o ar-condicionado

- Faça pausas em trajetos longos: levantar, caminhar e respirar profundamente pode amenizar os sintomas





Tratamentos e quando procurar um médico



Para quem sofre frequentemente com o problema, existem medicações específicas para prevenir ou tratar a cinetose, que devem ser indicadas por um médico. “Antieméticos (remédios para controlar enjoo) podem ser úteis em alguns casos, mas o uso deve ser orientado por um profissional para evitar efeitos adversos”, alerta Augusto.



Além disso, técnicas de respiração e controle da ansiedade podem auxiliar pessoas que ficam apreensivas antes de viagens. A reabilitação vestibular, que consiste em exercícios focados na recuperação e na estabilização do nosso equilíbrio/labirinto, tem um papel fundamental no tratamento da cinetose e de outras labirintopatias. Em casos persistentes, o especialista recomenda uma avaliação detalhada com um otorrinolaringologista, que poderá investigar se há alterações no equilíbrio/labirinto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Com atenção a esses cuidados e orientação médica quando necessário, é possível viajar com mais conforto e reduzir significativamente os sintomas da cinetose. Pequenas mudanças de hábito, como escolher bem o assento e manter o corpo bem alimentado e hidratado, podem fazer toda a diferença para quem costuma enjoar em movimento - garantindo que o trajeto seja tranquilo do início ao fim.