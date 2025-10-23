O perigo silencioso do home office: a ligação com a trombose
Ficar sentado por longos períodos é um fator de risco; especialistas dão dicas de exercícios e hábitos para se evitar a doença trabalhando de casa.
Com o advento da pandemia da COVID-19, o home office se consolidou como uma realidade para milhões de brasileiros, trazendo flexibilidade e conforto. No entanto, a rotina de passar horas na mesma posição acende um alerta para um risco silencioso e grave: a trombose venosa profunda. A condição, caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos, está diretamente ligada à imobilidade prolongada, um cenário comum para quem trabalha de casa.
Ficar sentado por longos períodos diminui a velocidade da circulação sanguínea, principalmente nas veias das pernas. Esse fluxo mais lento aumenta a chance de o sangue coagular, formando um trombo que pode obstruir a passagem. Se esse coágulo se desprender e viajar pela corrente sanguínea, pode causar uma embolia pulmonar, quadro que oferece risco de morte.
O perigo é maior porque os sintomas iniciais da trombose podem ser sutis e facilmente confundidos com um simples cansaço ou dor muscular. Sinais como inchaço em uma das pernas, dor na panturrilha, sensação de calor e vermelhidão na pele são os mais comuns e exigem atenção médica imediata.
Como reduzir os riscos de trombose
Adotar hábitos simples durante a jornada de trabalho é a principal forma de prevenção. A chave é quebrar os longos períodos de imobilidade e estimular a circulação. Pequenas mudanças na rotina fazem uma grande diferença para a saúde vascular e o bem-estar geral.
Confira um passo a passo para se proteger:
Faça pausas regulares: a cada hora, levante-se e caminhe pela casa por pelo menos cinco minutos. Use um alarme no celular ou no computador para não esquecer. Ir até a cozinha para beber água ou simplesmente andar de um cômodo a outro já ajuda.
Movimente-se sentado: enquanto estiver na cadeira, faça movimentos circulares com os pés e tornozelos. Flexione e estenda os pés, como se estivesse acelerando um carro, para ativar a musculatura da panturrilha.
Hidrate-se constantemente: beba bastante água ao longo do dia. A hidratação adequada ajuda a manter o sangue mais fluido, o que dificulta a formação de coágulos.
Ajuste sua estação de trabalho: mantenha uma postura correta, com os pés apoiados no chão e os joelhos em um ângulo de 90 graus. Evite cruzar as pernas por muito tempo, pois isso pode comprimir as veias e dificultar a circulação.
Use roupas confortáveis: evite peças muito apertadas, principalmente nas pernas e na cintura, pois elas podem restringir o fluxo sanguíneo. Dê preferência a roupas mais soltas e de tecidos flexíveis.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.