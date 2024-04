Apesar de a COVID-19 ter deixado de ser considerada pandemia, o número de casos voltou a crescer, apresentando diversos picos. Os sintomas já não são considerados tão assustadores, porém é preciso manter a atenção com os outros problemas decorrentes da doença, como o comprometimento da saúde vascular, situação já comprovada em pesquisas.



O maior problema da COVID são as outras doenças que aparecem por causa dela. Várias pessoas diagnosticadas com o vírus, por exemplo, apresentaram casos de trombose venosa ou arterial. Estudos como o realizado pela Universidade de São Paulo (USP), publicado no Journal of Applied Physiology, apontaram uma relação através da identificação da trombose em pequenos vasos do pulmão, sendo uma complicação da patologia em ocorrências graves. A condição acontece por causa da formação de um ou mais coágulos nas veias ou artérias, comprometendo o fluxo sanguíneo por bloquear a passagem adequada do sangue.



Segundo o médico Josualdo Euzébio Silva, cirurgião vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia, “a trombose arterial é considerada mais rara, porém também é a mais grave, porque a função das artérias é levar sangue para os tecidos e a baixa oxigenação dos órgãos causa gangrena”. Ele acrescenta: “Como os sintomas são silenciosos, é difícil identificá-los com tempo suficiente para realizar o tratamento, sendo a dor aguda a indicação que algo está errado. O risco está no infarto, acidente vascular cerebral ou AVC”.



De acordo com o especialista, a trombose venosa é menos perigosa, mas apresenta riscos. “Os membros inferiores são os mais acometidos, devido à circulação mais lenta, obrigando o líquido a permanecer mais tempo parado, antes de retornar ao coração. A condição também ocorre nos membros superiores. O risco da trombose venosa está no desprendimento do coágulo com movimentação em direção ao pulmão, causando a embolia pulmonar e pode ser fatal. Os principais sintomas são dor no peito, falta de ar e até tosse com presença de sangue”, explica.



Fiquem atentos aos sinais mais característicos da trombose arterial: dor, palidez, coloração azulada (principalmente nos dedos), falta de pulsação e formigamento. Já na venosa, acontece inchaço no membro acometido, seguido da alteração de temperatura, cor da pele (que se torna mais avermelhada ou roxa), sensação de queimação, peso e dor, principalmente ao se movimentar.



Além da COVID, existem ainda outros fatores de risco, como a genética, um estilo de vida sedentário, alimentação ruim (cheia de gorduras), colesterol alto, obesidade, varizes, ser hipertenso, ter mais de 40 anos, fumar, fazer uso de anticoncepcionais, ter passado por cirurgia ou qualquer outro procedimento que requer repouso. (*Isabela Teixeira da Costa/Interina)