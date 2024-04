Maria Luisa Atheniense Vaz de Mello e Maurício Dayrell Guimarães se casaram no último dia 20, no Far East, no Jardim Canadá. A cerimônia foi ao ar livre, nos jardins do salão, às 16h. O clima ameno da tarde proporcionou momentos agradáveis. O padre Luiz Eustáquio Nogueira, do Mosteiro São José, na Serra do Cipó, realizou o casamento de forma muito carinhosa, e encantou a todos com seu sermão e com o grande conhecimento que tem dos noivos. Destaque para os votos redigidos e lidos por eles, e a emoção do noivo que chorou muito no momento que viu Maria Luisa entrando e depois, em vários momentos da cerimônia. A festa foi animadíssima. Todos elogiaram tudo o que foi serviço, pela qualidade e apresentação. Pontos para o Mariangela Buffet. A noiva é filha de Denise e Eduardo Vaz de Mello, e o noivo, de Andrea Dayrell e Maurício Gonçalves.

Lançamento



Com uma longa carreira como professora de arte-educação, fundadora da Gesto Gráfico, uma das mais icônicas galerias de arte de Belo Horizonte, Fátima Pinto Coelho vem se dedicando, nos últimos anos, à escrita e lança seu segundo livro, Paralelo 20, no dia 4 de maio, na Livraria da Rua. Com prefácio de Amílcar Vianna Martins Filho, ensaio visual da artista Isaura Penna e projeto gráfico de Marcelo Drummond, a publicação sai pela editora Miguilim e relata memórias e impressões da escritora sob a ótica da mineiridade.

MÓVEIS RÚSTICOS



A diversidade mineira em produtos e design, surpreende. Para a maioria, Tiradentes é o nosso polo dos móveis feitos com material de demolição. Pois, dados indicam, que o título pertence a Passos (cidade do oeste do estado) onde o Sindimov e a Acimov, realizam a 6ª. Expô Móveis Rústicos. Lá existem 220 indústrias do produto, inclusive exportando para Europa, Estados Unidos e Oriente. Eles são usados até em cenário de várias novelas. Para obter material, criaram o Centro de Entrega Voluntária de Resíduos de Madeira. A feira acontece entre 6 e 9 de junho.

Medalha da Inconfidência



Sérgio Rodrigues Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado, foi agraciado com a Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. Ele recebeu a medalha das mãos do Governador Romeu Zema, no domingo, 21. Na mesma data, o premiado escritor Carlos Herculano Lopes, também recebeu a Medalha e a defensora pública de Minas Gerais, Thaisa Amaral Braga Falleiros. Sérgio Rodrigo e Carlos Herculano, jornalistas, atuaram por mais de duas décadas no Caderno EM Cultura, do Estado de Minas. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, foi o anfitrião do dia, já que Ouro Preto se torna a capital simbólica de Minas Gerais a cada 21 de abril. A Medalha da Inconfidência é a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. A solenidade acontece anualmente, no dia 21 de abril, em Ouro Preto.

Programação diversificada



O CCBB-BH promove, até o dia 5 de maio, uma série de atividades gratuitas relacionadas à exposição “Tesouros Ancestrais do Peru”, em cartaz até o dia 6 de maio, no Pátio e Galerias do 3º Andar. As ações têm opções para todas as idades. Aos sábados e domingos, das 12h às 21h, tem a Feira de Artesanato e Gastronomia Cio da Terra, no Jardim Externo. Dia 4, sábado, das 13h às 15h, tem Oficina de Bordado Tradicional Peruano, ministrada pela artista peruana Diony Gallegos Sanz. As inscrições podem ser feitas no local da oficina, a partir das 12h30. No mesmo dia, das 16h às 18h, acontece a Oficina Bonecas Andinas, ministrada pela artesã peruana Lourdes Delia Rivera e pela designer e artesã Jameny Delia Sarmiento Rivera. E, às 13h, 15h e 17h, performance artística “Retorno às origens: um ritual de reconexão e reintegração com a identidade peruana e latino-americana", com Paula Libertad e Víctor Huaringa Payano. Hoje, das 13h às 15h, ocorre a Oficina de Máscaras Peruanas de Biscuit, ministrada pela artista peruana Yanaki Herrera. E muita coisa mais. Consulte toda a programação no site do CCBB-BH.

Madonna no Brasil



Madonna, considerada a Rainha do Pop, fará show gratuito dia 4 de maio, em plena Praia de Copacabana, no Rio, em comemoração aos seus 40 anos de carreira recém-completados. A expectativa de público é de mais de um milhão de pessoas e a maioria delas está na contagem regressiva.

por aí...

- A comunicação do recente Minas Trend ganhou novo impulso, com a assessoria e gerência de imprensa coordenadas por Talita Boutros, da equipe Fiemg. Destaque para o desempenho nas redes sociais e o planejamento de conteúdo coordenados por Andreia Rachid, agora em trabalho avulso. Com posts de vídeos, reels, teasers, stories etc. Bombou no engajamento, branding e conversão. No quesito palestras, a novidade foi atender desde o chão-de-fábrica até estratégias de marketing para lojistas, e as trends

da estação, claro.

- Os amigos de Claudinho Surette solidarizando-se com ele, em razão da perda de Roberto Falci – seu fiel escudeiro e companheiro durante várias décadas. Sempre elegante e refinado, espalhou sua amizade e alegria por onde passou.

- Quem reapareceu no circuito fashion, durante a Minas Trend, foi o empresário José Paulino Pires, um dos lideres do polo confeccionista do Barro Preto, com sua Lay Jeans. Ele agora fica mais em seu haras de Capim Branco, onde também faz eventos ligados ao setor.

- O aniversário de Débora Caravalho, foi comemorado com amigos mais chegados com happy hour no espaço da Fofo de Belas, na praça Marília de Dirceu. Ela atua ali como relações-públicas, em parceria com a Juliana Recorder. Reuniu turma das boas que – durante um bom tempo – foi a referencia do circuito jovem da cidade.

- Pela animação da turma fashion que foi a São Paulo, semana passada, parece que o formato de feiras de moda traduzidas em salões de negócios menores, está dando certo. Além das coleções, os desfiles nos estandes ou ancorando algum evento, agitaram o entra-e-sai nos estandes, e as vendas. A agenda registrou os salões Novo Showroom, Contemporâneo Showroom e Casamoda, todos com o verão 2025.

- Quem usa o aeroporto de Porto Seguro para chegar ao sul da Bahia, já pode festejar. É que, a partir do dia 7 de maio, o local contará com uma sala vip, montada pelo grupo BRT. Consta que será ao ar livre, a primeira do país desse tipo. Outro avanço aéreo na região: diz que um novo aeroporto (mais ao norte dali) está prestes a sair do papel.

- O Senac EAD lançou dois novos cursos de graduação para atender pessoas de diferentes faixas etárias, com um propósito comum: investir em uma carreira na qual poderão optar por prestar serviços ou empreender e iniciar o próprio negócio: graduação em Tecnologia em Design Gráfico e Tecnologia em Design de Moda. As matrículas estão abertas e as aulas começarão em 5 de agosto.