Muito se fala sobre as transformações no corpo feminino durante a menopausa – há alterações de humor, insônia, fogachos, secura vaginal, aumento de peso, etc. Pesquisa feita com 400 mulheres aponta que a dieta mediterrânea, que inclui comida fresca e natural, ajuda a reduzir esses sintomas.



Porém, aconselha-se evitar vários alimentos. Vanessa Raio, nutricionista da Plenapausa, empresa especializada em tratamentos de saúde, listou cinco deles.



1. Pimenta

Verdadeira inimiga durante esta fase. Contribui para o aumento dos sintomas, pois se trata de um termogênico que aumenta a temperatura corporal. Devem ser evitados os pratos excessivamente apimentados. Mas vale ressaltar que a pimenta-do-reino, usada para temperar a comida no dia a dia, não faz mal.



2. Alimentos industrializados

Salgadinhos e biscoitos são cheios de açúcares e sódio, mesmo nas versões fit. Um verdadeiro veneno para as pessoas, especialmente para mulheres na menopausa, por contribuírem para a retenção de líquido, causando a sensação de inchaço.



Para quem gosta de petiscar, seja entre as refeições ou durante os momentos de lazer, o mais indicado é buscar outras alternativas, como cenoura e pepino com homus ou queijo branco.



3. Fast food

Ricos em gordura, esses alimentos podem elevar o risco de doenças cardíacas, especialmente em mulheres na pós-menopausa. Eles também contribuem potencialmente para o ganho de peso, o que agrava os sintomas da menopausa.



Quando os restaurantes de fast food forem a única opção, busque os alimentos mais saudáveis do menu.



4. Álcool

Embora não seja obrigatório abandonar os drinques, há muitas razões convincentes para consumir álcool moderadamente. Mulheres que bebem de duas a cinco doses diárias têm 1,5 vezes mais chances de desenvolver câncer de mama do que aquelas que não bebem. O consumo excessivo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, segundo levantamento da Sociedade Norte-Americana de Menopausa.



Bebidas podem desencadear ondas de calor, pois o álcool provoca vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo, aquecendo o corpo rapidamente e desencadeando a sensação de calor intenso.

5. Café

Estudo da Mayo Clinic aponta o impacto negativo da cafeína em excesso nos sintomas da menopausa. O consumo de café está relacionado à maior incidência de fogachos em mulheres que se encontram na pós-menopausa. Além disso, devido às propriedades estimulantes, a cafeína prejudica a qualidade do sono.