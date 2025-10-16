Banana madura é mais saudável? Nutricionista revela os reais benefícios

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Rica em nutrientes essenciais, a banana desempenha um papel importante na dieta de muitas pessoas. A fruta é uma excelente fonte de energia, graças ao seu alto teor de carboidratos, e é frequentemente consumida por atletas e pessoas que buscam uma alimentação saudável.

Além de ser uma fonte rápida de energia, a banana é rica em vitaminas, fibras e minerais, como a vitamina C, vitamina B6, potássio e magnésio. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, contribuindo para a saúde do coração, sistema nervoso e muscular.

Cor da casca

Mas a cor da casca da banana, seja ela verde, amarela ou com manchas marrons, pode revelar muito mais do que o estágio de maturação. Ela indica mudanças cruciais na composição nutricional da fruta, alterando seus benefícios para a saúde e a forma como o corpo a digere. Saber qual escolher pode ser a chave para atingir objetivos específicos, como controlar o açúcar no sangue ou garantir uma dose rápida de energia.

Conforme a banana amadurece, seu amido, que é um carboidrato complexo, se converte em açúcares simples, como sacarose, frutose e glicose. É por isso que uma banana madura é visivelmente mais doce e macia. Essa transformação é o ponto central para entender qual versão é a mais adequada para cada pessoa e momento do dia.

A banana mais verde, ainda firme e com a casca sem manchas, possui um teor maior de amido resistente. Esse tipo de amido não é facilmente digerido pelo intestino delgado e funciona como uma fibra prebiótica, alimentando as bactérias boas do intestino. O resultado é uma digestão mais lenta, maior sensação de saciedade e um menor impacto nos níveis de açúcar no sangue.

Já a banana bem amarela, especialmente aquela com pintinhas marrons, tem a maior parte de seu amido convertida em açúcar. Isso a torna uma fonte de energia rápida, pois seus açúcares são absorvidos facilmente pelo organismo. Além disso, o processo de amadurecimento eleva a concentração de antioxidantes na fruta.

Qual é a maturação ideal das bananas?

Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo. Steve Buissinne por Pixabay

A nutricionista Stephanie Crabtree, proprietária da Holistic Health, esclarece que a definição de uma banana efetivamente madura apresenta uma cor “amarela brilhante, macia ao toque e geralmente tem um cheiro doce”.

De acordo com a nutricionista, a cor da fruta muda conforme amadurece, refletindo alterações em sabor, consistência e nutrientes. Ela explica que a mudança da cor desta fruta é acompanhada pela mudança no sabor, textura e perfil nutricional. “Com o amadurecimento, o teor de açúcar, a suavidade da polpa e a disponibilidade de certos micronutrientes também são alterados, o que influencia diretamente a preferência de consumo e a utilização em diferentes receitas”.

Qual banana é melhor para você?

A escolha ideal depende inteiramente do seu objetivo. Não existe uma versão universalmente mais saudável, mas sim a mais indicada para cada necessidade. Para facilitar a decisão, veja como usar cada estágio da fruta a seu favor.

Para controlar o açúcar e o peso: opte pela banana mais verde ou amarelo-esverdeada. O amido resistente ajuda a evitar picos de glicose e a manter a saciedade por mais tempo, sendo uma aliada para diabéticos e para quem busca emagrecer.

Como fonte de energia pré-treino: a banana bem amarela e com manchas marrons é a melhor pedida. Seus açúcares simples fornecem um impulso energético imediato, ideal para consumir antes de atividades físicas.

Para facilitar a digestão: a versão madura é mais fácil de digerir devido ao menor teor de amido. É uma ótima opção para crianças, idosos ou pessoas com sensibilidade digestiva.

Para receitas e doçura natural: as bananas muito maduras, com a casca escurecida, são perfeitas para bolos, pães e vitaminas. O alto teor de açúcar reduz ou até elimina a necessidade de usar adoçantes adicionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.