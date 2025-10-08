Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos por falta de registro
Empresas afirmam que estão cumprindo com as orientações. Agência não apontou problemas específicos nos produtos, mas disse que irregularidade traz riscos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na segunda-feira (6) o recolhimento de 78 produtos por falta de registro no órgão regulador. A maior parte deles, 69 cosméticos para cabelos, são produzidos pela Cosmética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
A fiscalização também suspendeu a comercialização, fabricação, distribuição, fabricação e o uso dos produtos. Em nota, a Anvisa afirmou que produtos sem registro ou regularização "não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia".
A agência não apontou problemas ou riscos específicos relacionados aos produtos que devem ser recolhidos.
Segundo a nota, os cosméticos foram apenas notificados. Eles deveriam ter sido registrados, um procedimento mais complexo exigido para produtos classificados como de maior risco à saúde. A notificação é um processo mais simples e rápido, permitido apenas para os de baixo risco.
Outro item que também deverá ser recolhido é o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda, pelos mesmos motivos.
A ação de fiscalização também atingiu a empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., responsável pelos cosméticos da marca Ozonteck. Todos os produtos da empresa devem ser recolhidos.
Nesse caso, embora os produtos estejam regularmente registrados como cosméticos, a empresa atribui propriedades farmacológicas a eles, o que não é permitido para essa categoria. Produtos com essa alegação devem passar por registro específico como medicamentos ou itens de saúde.
Procuradas, as empresas não se manifestaram sobre a suspensão determinada pela Anvisa até a publicação deste texto.
Caso identifique algum produto irregular, você pode fazer uma denúncia por meio da Ouvidoria da Anvisa ou entrando em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 0800 642 9782.
VEJA LISTA DE PRODUTOS RECOLHIDOS
- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos);
- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos);
- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos);
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos;
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos);
- Gloss Liss - Liberty Hair (todos);
- Fusion Liss Orient Beauty (todos);
- Progressiva Santore (todos);
- Progressiva Megarepair Luna System (todos);
- Creme Progressiva Luna System (todos);
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos);
- Progressiva Glowme (todos);
- Progressiva Diversi Hair (todos);
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos);
- Progressiva Care (todos);
- Progressiva JL Professional (todos);
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos;
- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos);
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos);
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) - todos;
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos;
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) - todos;
- Progressiva Perfect Liss (todos);
- Selagem Chilena Ledebut (todos);
- Prohibida Bravie (todos);
- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos);
- Liberadah Bravie (todos);
- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos);
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos);
- Educ Hair Edumi (todos);
- Release Ledebut (todos);
- Extreme Reduct Dona Lara (todos);
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos);
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos);
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos);
- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos);
- Liso Perfeito - SA Carrias (todos);
- BTX Premium - Asaphepro (todos);
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos);
- Botox Collagen BTX Karseell (todos);
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos);
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos);
- Botox Blueberry Umecthair (todos);
- Botox Queen Hair (todos);
- Botox Violet Mask Ledebut (todos);
- Botox Branco Perla Profissional (todos);
- Botox Matizador Kalainne (todos);
- Botox Matizador Rute Rezende (todos);
- Botox XG Forest Hair (todos);
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos);
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos);
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos);
- Selagem Perla Profissional (todos);
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos);
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos);
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos);
- Selagem Kalainne (todos);
- Perfect Smooth (Selagem)
- Damy Monteiro Cosméticos (todos);
- Gloss Selagem Umecthair (todos);
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos);
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos);
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos);
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos);
- Selagem Gold - Ledebut (todos);
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos);
- Premium Master (Selagem)
- Liriu Cosméticos (todos);
- Selagem Extreme Kalainne (todos);
- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos);
- Máscara Realinhamento (todos);
- Truss Máscara Capilar Selante Blond;
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos);
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos);
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos);
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos);
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos);
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos);
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos);
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)