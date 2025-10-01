Dia Nacional do Café: grão vai além da xícara e traz benefícios para a pele

O Dia Nacional do Café, nesta quarta-feira (1/10), costuma ser lembrado pela importância cultural e econômica da bebida no Brasil, o maior produtor e exportador do grão no mundo. Mas o café não é apenas sinônimo de energia e aroma marcante - também vem ganhando espaço como aliado da saúde e da estética, especialmente quando o assunto é cuidado com a pele.



Rico em antioxidantes, cafeína e ácidos naturais, o café possui propriedades que podem beneficiar a pele de diversas formas. A dermatologista Natasha Crepaldi explica que "a cafeína presente no café tem ação vasoconstritora e pode ajudar a reduzir o inchaço de regiões como as pálpebras inferiores. Por isso, essa substância é eficaz no tratamento das olheiras, pois, além de reduzir o inchaço, melhora a circulação e a oxigenação da pele”.





Esfoliação natural e combate ao envelhecimento



Um dos usos mais populares do café na rotina de beleza é como esfoliante natural. A textura granulada da borra do café remove células mortas e impurezas, promovendo a renovação celular. "Os grãos moídos funcionam como um esfoliante físico suave, que ajuda a desobstruir os poros e deixa a pele mais lisa e macia. Também pode ajudar a uniformizar o tom da pele, por remover as células mortas", destaca a cirurgiã-dentista especialista em estética Luciana Goloni.

Além disso, os antioxidantes presentes no café, como os ácidos clorogênicos, combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Esses compostos ajudam a proteger as células contra danos oxidativos e podem contribuir para a manutenção da elasticidade e firmeza da pele.





Propriedades anti-inflamatórias e estimulantes



As propriedades anti-inflamatórias do café também são benéficas para peles sensíveis ou com tendência à irritação. "O café contém compostos que podem ajudar a acalmar a pele e reduzir vermelhidões, sendo uma opção interessante para quem busca ingredientes naturais em sua rotina de cuidados", afirma Natasha.



A cafeína ainda atua como estimulante da microcirculação, o que pode ser especialmente útil no tratamento de olheiras e inchaços. Quando aplicada topicamente, a substância pode ajudar a drenar líquidos acumulados e melhorar a aparência da região dos olhos.





Cuidados na aplicação



Apesar dos benefícios, as especialistas alertam para a importância do uso correto. "É fundamental preparar a pele com uma limpeza com sabonete neutro antes da aplicação. Além disso, é preciso utilizar um veículo para aplicar o café, como o óleo de coco. E também não se pode esfoliar uma pele inflamada ou com alguma lesão. Por último, não exagerar na frequência da esfoliação com café, pois o excesso pode causar irritação e ressecamento da pele. O ideal é, no máximo, duas vezes por semana", orienta Luciana.

Natasha complementa: "Pessoas com pele muito sensível ou com condições como rosácea devem ter cautela extra e, preferencialmente, consultar um dermatologista antes de incluir o café na rotina de cuidados".



Sustentabilidade e economia



O reaproveitamento da borra de café para fins cosméticos também representa uma alternativa sustentável, evitando o desperdício de um subproduto que normalmente seria descartado. No Brasil, onde o consumo de café é tradicionalmente alto, essa prática pode contribuir para a redução do lixo orgânico doméstico.

Com o crescimento do mercado de cosméticos naturais e sustentáveis, o café se posiciona como um ingrediente versátil e acessível, reforçando sua importância que vai muito além da xícara matinal.

