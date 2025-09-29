Assine
SETEMBRO VERMELHO

Hoje é o Dia Mundial do Coração e ele pode parar a qualquer momento

Mais de 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares todos os anos; cardiologista alerta para os fatores de risco e formas de prevenção

Repórter
29/09/2025 18:00

Se você fuma, não dorme bem e vive estressado, não adianta dizer que é "forte", seu coração tem limite crédito: kues1/FreePik

Você já parou para pensar em quantas vezes seu coração bate por dia? São cerca de 100 mil batimentos diários. Mais de 36 milhões por ano. E ele faz isso sem pedir nada em troca... Até parar.

Esta segunda-feira (29/9) é o Dia Mundial do Coração. Segundo o cardiologista Augusto Vilela, CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, coordenador regional do Departamento de Hipertensão Arterial do Ceará e coordenador Científico do CardioAula, a data não é apenas simbólica: é um alerta.

Todos os anos, mais de 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares. No Brasil, elas continuam sendo a principal causa de morte, superando câncer, infecções e acidentes somados.

A boa notícia? A grande maioria desses óbitos é evitável. A má notícia? Continuamos ignorando os sinais. Continuamos colocando açúcar, gordura e estresse onde deveria haver equilíbrio, movimento e cuidado.

Leia Mais

O coração adoece em silêncio

Hipertensão, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, tabagismo — são todos assassinos silenciosos. Eles não avisam. Não causam dor. Quando o sintoma aparece, muitas vezes é o infarto ou o AVC. E, às vezes, o primeiro sintoma também é o último.

Está na hora de mudar

Prevenção

Cuidar do coração é mais simples do que parece. Confira as instruções de Augusto:

  • Pratique atividade física regular
  • Faça checapes periódicos
  • Tenha uma alimentação balanceada
  • Durma bem
  • Controle o estresse
  • Ame mais, julgue menos

Seu coração é seu motor vital. Quando ele para, tudo para. Neste Dia Mundial do Coração, faça uma escolha que pode salvar sua vida: comece a cuidar do seu coração como ele cuida de você: Diariamente e incansavelmente.

Tópicos relacionados:

cardiologia dia-do-coracao prevencao saude-cardiovascular

