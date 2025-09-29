Hoje é o Dia Mundial do Coração e ele pode parar a qualquer momento

Você já parou para pensar em quantas vezes seu coração bate por dia? São cerca de 100 mil batimentos diários. Mais de 36 milhões por ano. E ele faz isso sem pedir nada em troca... Até parar.

Esta segunda-feira (29/9) é o Dia Mundial do Coração. Segundo o cardiologista Augusto Vilela, CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, coordenador regional do Departamento de Hipertensão Arterial do Ceará e coordenador Científico do CardioAula, a data não é apenas simbólica: é um alerta.

Todos os anos, mais de 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares. No Brasil, elas continuam sendo a principal causa de morte, superando câncer, infecções e acidentes somados.

A boa notícia? A grande maioria desses óbitos é evitável. A má notícia? Continuamos ignorando os sinais. Continuamos colocando açúcar, gordura e estresse onde deveria haver equilíbrio, movimento e cuidado.

O coração adoece em silêncio

Hipertensão, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, tabagismo — são todos assassinos silenciosos. Eles não avisam. Não causam dor. Quando o sintoma aparece, muitas vezes é o infarto ou o AVC. E, às vezes, o primeiro sintoma também é o último.

Está na hora de mudar

Se você tem mais de 40 anos e nunca consultou um cardiologista, está atrasado



Se sua alimentação é rica em ultraprocessados e pobre em vegetais, você está alimentando a doença



e pobre em vegetais, você está alimentando a doença Se você fuma, não dorme bem e vive estressado, não adianta dizer que é “forte” — seu coração tem limite

Minas teve 9.893 internações por infarto no primeiro semestre de 2025

Alimentos que fazem bem ao coração; veja

Prevenção

Cuidar do coração é mais simples do que parece. Confira as instruções de Augusto:

Pratique atividade física regular



Faça checapes periódicos



Tenha uma alimentação balanceada



Durma bem



Controle o estresse



Ame mais, julgue menos

Seu coração é seu motor vital. Quando ele para, tudo para. Neste Dia Mundial do Coração, faça uma escolha que pode salvar sua vida: comece a cuidar do seu coração como ele cuida de você: Diariamente e incansavelmente.

