Hoje é o Dia Mundial do Coração e ele pode parar a qualquer momento
Mais de 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares todos os anos; cardiologista alerta para os fatores de risco e formas de prevenção
compartilheSiga no
Você já parou para pensar em quantas vezes seu coração bate por dia? São cerca de 100 mil batimentos diários. Mais de 36 milhões por ano. E ele faz isso sem pedir nada em troca... Até parar.
- Emergência no coração: atenção para os sinais
- Emergências cardíacas e neurológicas: quando procurar o pronto atendimento?
Esta segunda-feira (29/9) é o Dia Mundial do Coração. Segundo o cardiologista Augusto Vilela, CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, coordenador regional do Departamento de Hipertensão Arterial do Ceará e coordenador Científico do CardioAula, a data não é apenas simbólica: é um alerta.
Todos os anos, mais de 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares. No Brasil, elas continuam sendo a principal causa de morte, superando câncer, infecções e acidentes somados.
A boa notícia? A grande maioria desses óbitos é evitável. A má notícia? Continuamos ignorando os sinais. Continuamos colocando açúcar, gordura e estresse onde deveria haver equilíbrio, movimento e cuidado.
Leia Mais
O coração adoece em silêncio
Hipertensão, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, tabagismo — são todos assassinos silenciosos. Eles não avisam. Não causam dor. Quando o sintoma aparece, muitas vezes é o infarto ou o AVC. E, às vezes, o primeiro sintoma também é o último.
Está na hora de mudar
- Se você tem mais de 40 anos e nunca consultou um cardiologista, está atrasado
- Se sua alimentação é rica em ultraprocessados e pobre em vegetais, você está alimentando a doença
- Se você fuma, não dorme bem e vive estressado, não adianta dizer que é “forte” — seu coração tem limite
- Minas teve 9.893 internações por infarto no primeiro semestre de 2025
- Alimentos que fazem bem ao coração; veja
Prevenção
Cuidar do coração é mais simples do que parece. Confira as instruções de Augusto:
- Pratique atividade física regular
- Faça checapes periódicos
- Tenha uma alimentação balanceada
- Durma bem
- Controle o estresse
- Ame mais, julgue menos
Seu coração é seu motor vital. Quando ele para, tudo para. Neste Dia Mundial do Coração, faça uma escolha que pode salvar sua vida: comece a cuidar do seu coração como ele cuida de você: Diariamente e incansavelmente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia