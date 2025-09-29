Caso María Antonieta de Las Nieves: falta de sódio tem impacto neurológico

Em agosto, a atriz María Antonieta de Las Nieves, conhecida por ter interpretado Chiquinha em "Chaves", foi hospitalizada após apresentar episódios de confusão mental associados a sensações de mal-estar. Durante a internação, o diagnóstico apontou níveis baixos de sódio no sangue, quadro que pode trazer sérias repercussões neurológicas e levanta a questão do controle do sódio no organismo.

O que muitas vezes foi considerado um grande vilão para a saúde, também é um dos minerais essenciais para o bom funcionamento neurológico e, a falta dele pode criar situações irreversíveis.

O sódio é um mineral fundamental para a manutenção da hidratação, do equilíbrio de líquidos e do funcionamento dos nervos e músculos. Quando seus níveis caem (hiponatremia), podem surgir sintomas como dor de cabeça, náusea, desorientação e sonolência. Nos casos mais graves, há risco de convulsões e até coma. O excesso de sódio (hipernatremia), geralmente ligado à desidratação, também pode provocar alterações neurológicas como agitação, irritabilidade e fraqueza.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras autoridades de saúde recomendam que adultos saudáveis limitem a ingestão a menos de 2.300 mg de sódio por dia. O sódio é um mineral essencial que o corpo precisa para funcionar adequadamente. É importante para a função dos nervos e dos músculos, e para a regulação do volume de sangue e da pressão arterial.

O diagnóstico e controle é simples e feito por exame de sangue, mas o tratamento exige cuidado hospitalar. “A correção do sódio precisa ser feita de forma controlada. Mudanças muito rápidas podem causar lesões neurológicas irreversíveis”, explica Mateus Boaventura, neurologista do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo o médico, as medidas mais importantes para prevenir alterações perigosas do sódio são :

Hidratação adequada

Evitar o uso de medicamentos sem orientação médica

Cuidados com dietas restritivas

Monitoramento frequente em casos de doenças crônicas

