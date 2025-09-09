Benefícios e riscos do bicarbonato de sódio; confira a surpresa

Esfoliação para depilação: antes de depilar, é recomendável esfoliar a pele para remover as células mortas e facilitar a remoção dos pelos. Misturar bicarbonato com óleo de coco ou água e realizar uma esfoliação suave pode ajudar a preparar a pele para uma depilação mais eficaz e menos dolorosa. Foto: Imagem Freepik