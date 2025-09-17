Cinco tratamentos para infertilidade: as melhores opções para cada caso

A infertilidade é uma condição que afeta cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Felizmente, a medicina reprodutiva avançou significativamente, oferecendo alternativas eficazes para quem sonha em ter filhos. Médico especialista em reprodução humana e sócio-fundador e diretor clínico da clínica Mater Prime, Rodrigo Rosa destaca os cinco tratamentos amplamente utilizados, explicando como funcionam e em quais casos são indicados.



Tratamento clínico: a base de tudo

Segundo o médico, antes mesmo de partir para procedimentos mais avançados, o tratamento clínico é essencial. “Isso envolve ajustes no estilo de vida — controle do peso corporal, alimentação balanceada, prática regular de atividade física e sono reparador. Esses fatores são a base para potencializar as chances naturais de gravidez, melhorando a saúde reprodutiva tanto da mulher quanto do homem”, explica Rodrigo Rosa.





Tratamento cirúrgico: corrigindo barreiras

Mas, além do tratamento clínico, existem condições físicas que impedem a gravidez e, nesse caso, a cirurgia pode ser a solução. “Nos casos femininos, a retirada de miomas que interferem na gestação e o tratamento cirúrgico da endometriose podem restaurar a fertilidade. Já nos homens, a correção da varicocele, principal causa de infertilidade masculina, costuma melhorar consideravelmente a qualidade do sêmen e aumentar as chances de concepção”, diz o especialista.





Coito programado: sincronizando o momento certo

Indicado para casais que enfrentam ausência de ovulação ou dificuldades em identificar o período fértil, o coito programado envolve a indução ou monitoramento da ovulação. “O casal é orientado a manter relações sexuais precisamente no período de ovulação, aumentando significativamente as chances de sucesso, especialmente em mulheres jovens, com sistema reprodutivo saudável”, comenta Rodrigo.





Inseminação artificial: facilitando o encontro

A técnica é muito utilizada, de acordo com o especialista, em casos de distúrbios ovulatórios ou fator masculino leve (como pequenas alterações no sêmen). “A inseminação artificial consiste na introdução, por meio de um cateter, dos melhores espermatozoides diretamente no útero no momento em que a mulher está ovulando. É um tratamento que oferece boas taxas de sucesso, principalmente em mulheres até 37 anos. A partir dos 38, as chances diminuem consideravelmente, porque a qualidade dos óvulos também diminui”, destaca.



Fertilização In Vitro (FIV): a tecnologia mais avançada

Considerado o método mais avançado em reprodução assistida, a FIV envolve a fertilização do óvulo fora do corpo, em laboratório, seguida pela transferência do embrião para o útero, segundo o médico. “Ela é indicada em uma variedade de situações, como alterações tubárias, endometriose profunda, idade materna avançada, alterações graves no sêmen ou fatores genéticos (com possibilidade de seleção embrionária). Entre todos os tratamentos disponíveis, a FIV oferece as maiores taxas de sucesso”, explica Rodrigo Rosa.

“A escolha do tratamento mais adequado depende de uma avaliação individualizada feita por um especialista em reprodução humana. Diagnóstico preciso, acompanhamento adequado e orientação personalizada são fundamentais para aumentar as chances de realização do sonho de ter filhos”, reforça.

