UFMG recebe evento científico sobre lipedema

Há muito a pesquisar e aprender sobre o lipedema, doença inflamatória crônica do tecido adiposo, caracterizada pelo acúmulo de gorduras nos membros inferiores, dolorosa e resistente à dieta, que acomete 11% das mulheres em todo o mundo.

“É um tema ainda muito desafiador e cheio de incógnitas”, diz a cirurgiã vascular Maria Luiza Cavalieri, palestrante do Lipedema Science, que será realizado nesta sexta-feira (19/9) e sábado (20/9) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), campus Pampulha.



Maria Luiza afirma que, ao longo de sua trajetória, o que mais a impactou foram os estudos e o diagnóstico do lipedema, que trouxeram clareza e paz para ela e todas as pacientes que consegue ajudar. Segundo a médica, que também é fundadora da Clínica Cavalieri, o encontro será um momento para compartilhar conhecimento e aprender sobre o tema.



O evento é voltado para estudantes e profissionais da área de saúde, como nutricionistas, médicos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e pesquisadores. Foi idealizado pela nutricionista Giselle Foureaux, mestre em ciências, doutora em biologia celular e docente no Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Serviço

Palestra Lipedema Science

Data: 19 e 20 de setembro

Local: auditório B 101 do Centro de Atividades Didáticas 3 (CAD 3) da UFMG - Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha, Belo Horizonte

Inscrições: neste link