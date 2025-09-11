Beterraba em pó: quatro benefícios do suplemento para a saúde física

A beterraba é um alimento rico em nutrientes e antioxidantes, o que a torna uma opção valiosa para quem tem uma rotina de atividades físicas. Além do consumo tradicional, uma das formas encontradas de utilizá-la como pré-treino é no formato em pó.



“A beterraba em pó nada mais é que o ingrediente natural após o processo de desidratação, que remove a água do vegetal, fazendo com que seus nutrientes sejam concentrados, favorecendo a absorção pelo organismo”, explica a nutricionista e coordenadora de qualidade da Soldiers Nutrition, Sandra Regina Oliveira Garcia.





A especialista lista quatro benefícios da beterraba em uma dieta de treinos:





Aumento da resistência física



Devido ao alto teor de nitratos que a beterraba possui, que são convertidos em óxido nítrico, ela possibilita o relaxamento dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue tenha uma melhor circulação e, consequentemente, proporcionando um rendimento físico maior.



“Ao facilitar a entrega de oxigênio aos músculos, há uma maior eficiência no uso de energia do corpo e redução na fadiga, o que faz da beterraba, especialmente em pó, devido à concentração dos nutrientes, uma ótima opção para dar aquele gás pré-treino. Para ter o resultado desejado, o indicado é consumi-la de uma a três horas antes de praticar o exercício”, explica Sandra.





Regulação da pressão arterial



Em conjunto com o aumento da resistência física, o fato da beterraba auxiliar a dilatar os vasos sanguíneos pode ajudar também a regular a pressão arterial. O consumo diário da beterraba em pó pode contribuir para uma melhor circulação sanguínea por conta dos nitratos em sua composição.

“Vale lembrar que o efeito na pressão arterial causado pelo vegetal é temporário. Então, para aqueles que possuem hipertensão, o uso do suplemento não substitui medicação, apenas age como um complemento”, reforça a nutricionista.





Recuperação muscular



Além de rica em antioxidantes, a beterraba possui ação anti-inflamatória, o que é uma vantagem para auxiliar na recuperação dos músculos após atividades físicas mais intensas.



“A beterraba possui betalaína, um corante natural que, além de ser responsável pela coloração características do vegetal, auxilia na redução de inflamação dos músculos. Nesse caso, o consumo deve ser realizado pós-treino”.





Regulação intestinal



Na saúde intestinal, a beterraba em pó também pode ser uma aliada. O ingrediente é uma fonte valiosa de fibras, conhecidas por regularem o trânsito intestinal, prevenirem constipação e promoverem uma digestão mais equilibrada.



“O cuidado com a alimentação é essencial para garantir os resultados desejados no treino. Por isso, investir em suplementos ricos em nutrientes e fibras é tão importante quanto apenas ter um desempenho físico melhor. No caso da beterraba em pó, além dos benefícios para o intestino, o suplemento gera a sensação de saciedade, o que pode favorecer hábitos alimentares mais saudáveis”, reforça a especialista.





Dicas para o consumo





Sandra aponta que a beterraba em pó pode ser incorporada à rotina de diferentes maneiras, sem perder suas propriedades funcionais. A forma mais comum é diluí-la em água, resultando em uma bebida prática para o pré-treino.



Uma alternativa frequente é misturar o pó a sucos naturais, como os de laranja, limão ou maçã, que suavizam o sabor e favorecem a absorção dos nutrientes.

A nutricionista ressalta, ainda, que tem crescido o uso em vitaminas e smoothies, muitas vezes combinada com frutas, leite vegetal ou iogurte, servindo como reforço energético. Em versões mais concentradas, é consumida em shots, pequenas doses preparadas com pouco líquido para ingestão rápida.



“Há também quem utilize o pó em receitas funcionais, como panquecas, bolos, barrinhas e até massas, enriquecendo o valor nutricional dos pratos. Entre atletas, é comum adicioná-lo a shakes de pré ou pós-treino, junto de proteína em pó, pela praticidade e pela busca de efeito ergogênico”, conta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia