Cinco perguntas que todo homem faz sobre preenchimento peniano e sexo

Cada vez mais homens têm procurado o preenchimento peniano para melhorar a aparência do órgão genital e, consequentemente, a confiança durante o sexo. Mas ainda existem muitas dúvidas, especialmente sobre como o procedimento influencia na hora H. Essas inseguranças são naturais, afinal, mexem com algo muito íntimo: a autoestima e o prazer masculino.



“Muita gente pode pensar que esse tipo de procedimento é complicado, mas na verdade é bem simples e seguro. A gente aplica o ácido hialurônico numa camada específica do pênis, com cuidado para não atingir vasos ou estruturas importantes. O resultado é um aumento natural no volume, sem prejudicar a função, e a recuperação costuma ser rápida. Isso ajuda o paciente a se sentir mais confiante, sem grandes preocupações durante as relações sexuais”, explica o urologista Rogério Saint-Clair.





Para ajudar a esclarecer os principais questionamentos, o urologista e o cirurgião plástico Luddi Oliveira, do Núcleo DOME, respondem a cinco dúvidas mais comuns sobre o procedimento, mostrando que, com o pênis do jeito que o homem deseja e a autoestima em dia, a melhora no desempenho sexual acaba sendo uma consequência quase inevitável.



O preenchimento peniano melhora o desempenho sexual?



Sim. Quando o homem se sente satisfeito com seu próprio pênis, a autoestima aumenta significativamente. Essa segurança influencia diretamente o desempenho sexual, porque a mente deixa de focar nas inseguranças e passa a aproveitar mais o momento íntimo. Além disso, o aumento da circunferência peniana pode contribuir para o prazer da parceira, tornando a relação mais satisfatória para ambos.



Quando posso voltar a ter relações sexuais após o preenchimento?



Recomenda-se esperar entre sete e dez dias para retomar a vida sexual. Esse período é fundamental para que o corpo cicatrize e para que o ácido hialurônico se acomode corretamente na região. Ignorar esse tempo de repouso pode aumentar o risco de complicações e comprometer o resultado final do procedimento.

“Respeitar o período de repouso indicado pelo especialista é essencial para evitar complicações e garantir um resultado satisfatório”, alerta Rogério.



O preenchimento peniano pode causar disfunção erétil?



Não. O ácido hialurônico é aplicado em um plano específico da anatomia peniana, sem interferir nas estruturas responsáveis pela ereção. Por isso, o procedimento não prejudica a função erétil. Essa dúvida é muito comum, mas pode ser descartada com segurança.





Existe risco para as funções urinária e reprodutiva?



Não. O ácido hialurônico é uma substância biocompatível, naturalmente encontrada no organismo, e não afeta as funções urinárias ou reprodutivas. “O ácido hialurônico é um preenchedor seguro, que nosso corpo reconhece e absorve naturalmente, o que garante proteção total às funções do pênis”, explica Luddi.





O resultado é permanente?



Não. O ácido hialurônico é absorvido gradualmente pelo organismo, e o efeito dura entre 12 e 18 meses, dependendo do metabolismo de cada pessoa. Após esse período, o procedimento pode ser repetido para manter o volume e a aparência desejados.



No Núcleo DOME, mais de 300 pacientes já se submeteram à técnica, que é minimamente invasiva, feita com anestesia local e cânula para evitar vasos sanguíneos, o que reduz riscos, hematomas e garante uma recuperação rápida.

Em média, o ganho é de cerca de três centímetros na circunferência, mas o que mais muda não é o tamanho, e sim a relação com o próprio corpo. Quando há informação e segurança no processo, o tabu dá lugar à confiança, e cuidar de si se torna também um gesto de cuidado com a vida a dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia