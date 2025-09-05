Dor na relação sexual: causas, tratamentos e impacto na saúde mental

Falar sobre dor durante a relação sexual ainda é um tabu para muitas mulheres, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento. A dispareunia, termo médico para dor na relação, pode ocorrer em qualquer idade e se manifestar de forma superficial ou profunda. Embora seja relativamente comum, não é normal sentir dor: é sinal de que algo precisa de avaliação e cuidado.



A dor superficial costuma localizar-se na vulva, na entrada e ao redor do meato urinário. É típica no início da penetração, ao colocar absorvente interno, no toque ou mesmo durante exames ginecológicos. Pode vir acompanhada de ardor e sensibilidade aumentada.

Já a dor profunda é percebida no fundo da vagina, baixo ventre e pelve, surgindo durante movimentos mais profundos, em posições específicas ou após a relação, às vezes como cólicas.



A dispareunia pode aparecer:



- No início da vida sexual: com a ansiedade, lubrificação insuficiente, alterações do hímen e hipertonias do assoalho pélvico



- Ao longo da idade reprodutiva: com infecções vaginais, ISTs, vulvodínia, vestibulodínia, endometriose, alterações dermatológicas como líquen plano vulvar e cicatrizes pós-cirúrgicas



- No pós-parto e lactação: com a queda de estrogênio com ressecamento e sensibilidade



- Na peri e pós-menopausa: com o ressecamento vaginal e atrofia vaginal



- Após procedimentos ginecológicos: Como a radioterapia pélvica ou uso de medicações que reduzem a lubrificação



“É essencial quebrarmos o tabu em torno da dor na relação sexual. Nenhuma dor é “normal”: ela pode ser superficial, na entrada da vagina, com ardência e sensibilidade, ou profunda, como uma pontada no baixo ventre. Em ambos os casos, há possibilidades de tratamento. O primeiro passo é buscar ajuda e falar abertamente sobre o que sente”, afirma a ginecologista Loreta Canivilo.

Além do desconforto físico, a dispareunia impacta a saúde mental: pode gerar ansiedade, queda da autoestima, medo de relações futuras e tensão antecipatória que aumenta ainda mais a dor, criando um ciclo difícil de romper.





Causas e quando suspeitar



Além dos sintomas já citados, a ardência ao urinar após o sexo é um sintoma e pode ocorrer por irritação da mucosa - se repetir e for intenso ou vier com urgência urinária e febre, é importante investigar infecção urinária.



“Quando a paciente entende onde dói e relata quando a dor aparece, no início, com movimentos profundos ou após a relação, conseguimos direcionar melhor a investigação. Medo de urinar por causa da dor não é frescura, é um sinal de alerta que merece avaliação. Com diagnóstico correto, o prognóstico costuma ser muito bom”, explica Loreta.



Avaliação e tratamentos



A avaliação inclui um histórico detalhado, exame ginecológico com mapeamento da dor e, quando necessário, exames laboratoriais e de imagem. O plano personalizado pode combinar ajustes de lubrificação, terapia hormonal, quando indicada, tratamento de infecções e condições dermatológicas específicas, fisioterapia do assoalho pélvico, apoio psicológico, terapia sexual para quebrar o ciclo de dor devida a ansiedade e tensão, educação sexual e adaptações e revisão de medicações que possam reduzir a lubrificação, quando pertinente.

“Cuidado integral é a chave. Com tratamento multidisciplinar, vemos melhora relevante dos sintomas físicos e da relação da paciente com o próprio corpo e a sexualidade. Dor na relação é comum, mas não é normal. Não ignore, procure ajuda”, reforça Loreta.

