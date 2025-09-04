Estudo aponta maior agressividade de tumor colorretal em adultos jovens

Um estudo realizado com 434 pacientes (55,76% mulheres) do Hospital Universitário de Brasília diagnosticados com câncer colorretal apontou que os adultos jovens apresentaram maior proporção de tumor agressivo quando comparados aos mais velhos.

Os pacientes foram divididos em dois grupos, dos quais 78 pacientes com 18 a 49 anos (58,97% mulheres e 41,03% homens) e 356 pacientes acima de 50 anos (55,06% mulheres e 44,94% homens). Além de apresentarem maior taxa de tumores indiferenciados (com maior potencial agressivo), o grupo de pacientes com menos de 50 anos apresentou um risco de recidiva maior que os adultos acima de 50 anos.

“Obtivemos uma proporção de 17,97% de pacientes adultos jovens em nossa coorte. Além disso, os adultos jovens tiveram uma maior proporção de tumores indiferenciados e observamos 93% mais risco de recidiva na população objeto de estudo, quando comparada com os adultos não jovens”, explica o coloproctologista André Araújo de Medeiros Silva, um dos especialistas que conduziram o estudo e coordenador do serviço de coloproctologia do Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília.

O "Estudo da apresentação clínica, do estadio patológico e dos resultados oncológicos do câncer colorretal no adulto jovem", publicado em 2023 e conduzido no Hospital Universitário de Brasília com orientação de João Batista Sousa, será apresentado nesta sexta-feira, (5/9), às 8h, no 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que acontece em São Paulo de 3 a 6 de setembro.

“Durante o congresso este ano, serão discutidos diversos trabalhos científicos explorando aspectos do câncer de intestino. Estas discussões são muito produtivas por contar com a opinião de especialistas renomados no assunto. O trabalho de Brasília nos mostra um subgrupo de pacientes com risco maior de recorrência da doença após o tratamento, estes resultados podem influenciar as decisões clínicas neste grupo de pacientes”, complementa Guilherme Pagin São Julião, coordenador da Comissão de Trabalhos Científicos do Congresso Brasileiro de Coloproctologia.

O Congresso

O 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia é organizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Em 2025, o evento contará com 240 palestrantes e principais pesquisadores internacionais na área de coloproctologia.

O Congresso discutirá as principais novidades em câncer colorretal, doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e retocolite ulcerativa), hemorroidas, incontinência fecal, prolapso retal, fístula, cirurgia robótica, entre outros.

Serviço

Estudo da apresentação clínica, do estadio patológico e dos resultados oncológicos do câncer colorretal no adulto jovem

