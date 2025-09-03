Colonoscopia: preparo inadequado impede identificação de lesões cancerosas?
Estudo conduzido em Belo Horizonte mostra que orientações dadas em vídeo, em comparação às de folheto, melhoram a qualidade do preparo e a detecção de lesões
compartilheSiga no
Um estudo randomizado com 877 pacientes, conduzido pela Santa Casa de Belo Horizonte, demonstrou que vídeos educativos são mais eficazes que folhetos informativos na preparação para a colonoscopia.
Os participantes foram divididos em dois grupos: 618 receberam apenas orientações escritas, enquanto 259 assistiram a um vídeo explicativo. O grupo que viu o vídeo apresentou preparo intestinal significativamente superior em todos os segmentos do cólon, segundo a Escala de Boston, método padronizado que avalia a limpeza do intestino grosso, com pontuação total de 0 a 9. A mediana foi de 7 pontos no grupo controle e de 8 no grupo vídeo.
Além disso, a taxa de detecção de adenomas — pólipos pré-cancerosos que podem evoluir para câncer colorretal — também foi maior entre os pacientes que assistiram ao vídeo: 32,4%, contra 25,7% no grupo que recebeu apenas material escrito. O trabalho será apresentado no 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que começa nesta quarta-feira (3/9) e vai até este sábado (6/9), em São Paulo.
“Para um bom exame de colonoscopia, é essencial que o cólon esteja totalmente limpo. Um preparo adequado aumenta a taxa de detecção de adenomas e, consequentemente, contribui para a redução da incidência de câncer colorretal. Também evita a repetição de exames, o que diminui os custos para o sistema de saúde e o risco ao paciente”, explica o coloproctologista Augusto Zbonik Mendes, autor principal do estudo.
Alternativa simples, mas eficaz
A pesquisa também destaca o impacto prático da adoção de ferramentas audiovisuais na rotina hospitalar. “A presença de resíduos no cólon pode fazer com que lesões passem despercebidas”, alerta o médico. Nesse contexto, o uso de vídeos instrutivos surge como uma estratégia de baixo custo e alta efetividade, especialmente relevante no contexto do sistema público de saúde.
Segundo dados da própria instituição, levantados em um trabalho recente de residência médica, cerca de 20% das colonoscopias apresentaram preparo inadequado, o que resultou em reagendamentos, aumento de gastos e exposição desnecessária dos pacientes a um exame invasivo com sedação.
O vídeo pode ser visto abaixo:
O Congresso
O 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia é organizado anualmente pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Em 2025, o evento contará com 240 palestrantes e principais pesquisadores internacionais na área de coloproctologia.
O Congresso discutirá as principais novidades em câncer colorretal, doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e retocolite ulcerativa), hemorroidas, incontinência fecal, prolapso retal, fístula, cirurgia robótica, entre outros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia
Data: 3 a 6 de setembro
Horário: 8h às 18h30
Local: WTC Events Center
Av. das Nações Unidas, 12551
Programação completa: www.coloprocto2025.com.br
Sessão Temas Livres
Impacto de vídeo educativo na qualidade do preparo de colonoscopia: um estudo prospectivo randomizado (IVECOL)
Apresentador: Augusto Zbonik Mendes
Data: sábado (6/9)
Horário: 8h às 9h