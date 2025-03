Câncer colorretal: saiba como se cuidar e identificar os sinais precoces

Entre 2023 e 2025, o número estimado de novos casos de câncer colorretal, que afeta o intestino e o reto, no Brasil é de 135 mil novos casos. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença ocupa a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Entre 1990 e 2019, foi registrada uma alta de 20,5% na taxa de mortalidade na América Latina e, no Brasil, a tendência é de crescimento. A boa notícia é que ele pode ser prevenido e, quando diagnosticado cedo, as chances de cura são muito altas. Por isso, informação e cuidado são fundamentais.

O mês de março é voltado para a campanha de combate ao câncer de intestino. O Março Azul de 2025 tem como objetivos aumentar o diagnóstico precoce, garantir mais qualidade de vida para os pacientes e ampliar a margem de cura. A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

A professora da Faseh, cirurgiã geral e oncológica, Fernanda Cardoso Parreiras, ressalta que a prevenção do câncer colorretal começa com hábitos saudáveis. “Alimentação equilibrada, priorizando, frutas, legumes, verduras, fibras, cereais integrais e peixes, reduzindo o consumo de carnes processadas, como embutidos, e carnes vermelhas em excesso e evitando frituras e carnes gordurosas. Além disso, praticar exercícios regularmente ajuda, evitar cigarro e álcool em excesso e realizar exames preventivos são fundamentais para o diagnóstico precoce.

O câncer colorretal pode começar de forma silenciosa, sem causar sintomas, que são tipicamente devidos ao crescimento do tumor. A médica aponta quais sinais o paciente deve ficar atento: “alteração no hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre persistentes), alteração no formato das fezes, sangue nas fezes, dores ou desconforto abdominal frequentes, sensação de evacuação incompleta, perda de peso sem motivo aparente, distensão abdominal e/ou massa abdominal e perda de apetite”.

Diagnóstico

Valdênia Soares Guimarães, que também é A professora da Faseh e cirurgiã geral e oncológica, afirma que o principal exame para detectar precocemente o câncer colorretal é a colonoscopia, que visualiza o interior de todo o intestino grosso permitindo realizar biopsias e retirar pólipos (lesões que podem se transformar em câncer). Porém, outros exames, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, também podem ajudar a identificar alterações.

“Caso perceba qualquer um desses sintomas, procure um médico. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de tratamento eficaz e cura. A prevenção está ao seu alcance. Cuidar da saúde é o melhor caminho para evitar o câncer colorretal e tantas outras doenças”, recomenda Valdênia.

