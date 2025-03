Março azul: mutirão realiza rastreamento do câncer colorretal

De 18 e 24 de março, de 8h às 18h, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva – Regional Minas Gerais realiza o mutirão de rastreamento do câncer colorretal.

Confira as datas e locais onde o exame será ofertado aos 300 pacientes que esperam na fila do Sistema Único de Saúde:

15 e 22/3: Santa de Casa de Belo Horizonte



17/3: Instituto de Oncologia das Ciências Medicas



18 e 20/3: Hospital das Clínicas da UFMG



19/3: Hospital da Baleia



24/3: Hospital Belo Horizonte

Fechando o mês, dia 30 de março, a partir das 8h, na Lagoas dos Ingleses, pedal e caminhada para chamar a atenção sobre a prevenção da doença. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 neste link.

As atividades fazem parte do "Março Azul", campanha de conscientização do câncer colorretal.

