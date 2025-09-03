Misturar creatina com creme corporal pode causar irritações e infecções

Enquanto vídeos na internet questionam o tamanho da eficácia da creatina para os músculos e a ciência mostra que o efeito para o público em geral pode não ser tão vantajoso quanto muitos influenciadores propagam, alguns profissionais indicam, erroneamente, misturar a creatina com cremes para posterior aplicação na pele.

“Sem controle microbiológico e conservantes adequados, com essa mistura há aumento significativo da chance de contaminação do produto, o que pode levar a irritações, alergias, dermatites e, em casos mais graves, infecções cutâneas”, explica a dermatologista Leiliane Bregalda Alves, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP).

“Alguns estudos em cultura de células mostram benefícios da creatina para a pele, mas as evidências ainda não são conclusivas e serão necessários muitos trabalhos em humanos para confirmar se esses benefícios são realmente reais. De qualquer maneira, essa manipulação em casa é um risco”, complementa o dermatologista Daniel Cassiano, diretor de comunicação da SBD-RESP.

O que é creatina?

A creatina é um composto orgânico naturalmente produzido pelo nosso corpo, a partir de três aminoácidos:

Arginina Glicina Metionina

“Sua síntese ocorre principalmente no fígado, pâncreas e rins. Após produzida, ela é armazenada em grande parte nos músculos esqueléticos, onde atua como um reservatório de energia rápida, especialmente durante esforços físicos intensos e de curta duração”, diz a dermatologista. No entanto, sua atuação não se limitaria aos músculos: a creatina também está presente no cérebro, coração e na pele.

“Estudos mais recentes identificaram que as células da epiderme, camada mais superficial da pele, também utilizam creatina como fonte de energia celular. Além de contribuir para o metabolismo energético, a creatina tópica poderia exercer ação antioxidante e protetora contra o estresse oxidativo, que é um dos principais fatores envolvidos no envelhecimento cutâneo”, explica Leiliane. “Entretanto, é importante esclarecer: isso não significa que misturar creatina em pó (geralmente de uso oral) em cremes caseiros trará esses benefícios. Pelo contrário”, esclarece.

Mistura instável

Segundo Daniel, como a creatina é hidrossolúvel (solúvel em água), misturar em um creme cosmético, cuja base costuma ser predominantemente oleosa ou em emulsão complexa, tornaria a incorporação da creatina instável. “Mesmo que os benefícios sejam confirmados por estudos de qualidade, o ativo utilizado seria estabilizado em uma fórmula cosmética”, esclarece o dermatologista.

“Para que ela seja realmente eficaz, é necessário que esteja em veículos dermatologicamente apropriados, com pH controlado, compatibilidade com os demais ingredientes e concentração adequada, algo que só pode ser garantido por profissionais habilitados e laboratórios especializados”, diz Leiliane.

Quais os malefícios?

Os malefícios para a pele com a manipulação caseira provêm justamente da contaminação dos cremes. As irritações cutâneas podem surgir devido ao desequilíbrio do pH ou à presença de partículas não completamente solubilizadas; as reações alérgicas podem ser causadas por substâncias que, quando aplicadas de forma inadequada ou em excesso, ultrapassam a barreira da pele e ativam o sistema imunológico; e as infecções por contaminação microbiológica ocorrem pois não há um processo asséptico nem conservantes em dose apropriada para prevenir a proliferação de fungos e bactérias.

“Portanto, embora a creatina seja um ativo promissor quando bem formulado, não é indicado utilizar creatina de forma caseira no skincare”, diz Leiliane.

“Qualquer pessoa que tenha interesse em produtos que contenham esse ou outros ativos com ação anti-idade, o mais seguro e eficaz é buscar orientação dermatológica para indicações personalizadas e seguras”, recomenda Daniel Cassiano.