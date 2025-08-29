Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A otite é uma das infecções mais comuns na infância e a principal razão que leva milhões de pais a buscarem atendimento médico para seus filhos. Em crianças, a infecção de ouvido surge de repente, causa um desconforto considerável e exige atenção imediata para evitar complicações.

Embora possa atingir pessoas de todas as idades, a otite é muito mais comum em crianças, especialmente nos primeiros anos de vida. Isso acontece por características anatômicas e imunológicas próprias dessa fase, que favorecem o acúmulo de secreções e a proliferação de microrganismos no ouvido médio.

Entenda o que é a otite e os tipos mais comuns

A otite é uma inflamação ou infecção que acomete o ouvido, podendo se manifestar de diferentes formas. A mais conhecida é a otite média, que afeta a região atrás do tímpano. Já a otite externa, popularmente chamada de “ouvido de nadador”, atinge o canal auditivo externo, geralmente após contato com água contaminada, como a de piscinas.

Na infância, a otite média é a mais frequente. Ela ocorre quando líquidos e secreções se acumulam no ouvido médio, criando um ambiente propício para microrganismos. Isso costuma acontecer após resfriados, gripes ou crises alérgicas.

A razão principal é que a tuba auditiva, canal que liga o ouvido à garganta, é mais curta e horizontal nas crianças, dificultando a drenagem natural e favorecendo o acúmulo de secreções.

Como identificar os sintomas de otite em bebês e crianças

Os sinais de otite variam conforme o tipo e a gravidade da infecção, mas pais e cuidadores devem estar atentos a indícios que, muitas vezes, são inespecíficos em bebês e crianças pequenas.

Confira os sintomas mais comuns:

dor intensa no ouvido;

febre repentina, que pode ser alta;

irritabilidade, choro constante e dificuldade para se acalmar;

dificuldade para dormir e perda de apetite;

secreção saindo do ouvido;

redução temporária da audição.

Nos menores, é comum que a criança puxe a orelha repetidamente para tentar aliviar o desconforto. Em crianças mais velhas, a queixa de dor de ouvido é geralmente o primeiro e principal motivo para a consulta médica.

É fundamental procurar atendimento médico sempre que surgirem sintomas suspeitos, especialmente em crianças pequenas. O diagnóstico e o tratamento corretos são a melhor forma de garantir uma recuperação rápida.

O tratamento e a prevenção da infecção

O tratamento da otite varia de acordo com a idade da criança, a intensidade dos sintomas e o tipo de infecção. Em muitos casos, o próprio corpo consegue combater o problema, com analgésicos e antitérmicos, aliviando o desconforto. Quando há sinais de infecção bacteriana, o médico pode prescrever antibióticos.

A prevenção é sempre o melhor caminho para proteger a saúde auditiva infantil. Embora não seja possível evitar completamente a otite, algumas atitudes ajudam a reduzir o risco:

manter o calendário de vacinas atualizado;

evitar a exposição da criança ao fumo passivo;

incentivar a amamentação nos primeiros meses de vida;

secar bem os ouvidos após banhos e piscinas para evitar otite externa;

procurar atendimento ao primeiro sinal de infecção respiratória.

Essas medidas fortalecem o sistema imunológico e diminuem as chances de complicações. Reconhecer os sinais precocemente e buscar ajuda médica quando necessário é fundamental para garantir a recuperação rápida e proteger a audição das crianças, evitando problemas que podem se estender para a vida adulta.