Pele jovem aos 60 requer escolhas conscientes ao longo da vida: entenda
Rotina de cuidados, alimentação equilibrada e avanços na estética ajudam mulheres a preservar juventude e autoestima
compartilheSiga no
Envelhecer é inevitável, mas aparentar menos idade do que se tem tornou-se possível graças à combinação de hábitos saudáveis, tratamentos estéticos modernos e disciplina nos cuidados diários.
Cada vez mais, mulheres que chegam aos 60 anos exibem uma pele firme, viçosa e com luminosidade digna de décadas anteriores. Segundo especialistas, não se trata apenas de genética, mas de escolhas conscientes ao longo da vida.
- Saber envelhecer é primeiro passo para a longevidade
- Envelhecimento: 'A coisa mais moderna que existe nesta vida é envelhecer'
Como prevenir os sinais do tempo?
Para Amanda Capurro, especialista em estética e cosmetologia, o segredo está na constância e na prevenção. “Não existe milagre de um dia para o outro. A pele reflete anos de cuidados, hidratação adequada, proteção solar diária e hábitos que evitam a degradação das fibras de colágeno”, afirma. Ela destaca que começar cedo é fundamental, mas reforça que nunca é tarde para iniciar um tratamento eficaz.
A alimentação também exerce papel decisivo na manutenção da aparência jovem. Dietas ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais ajudam a combater os radicais livres, principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. “O que colocamos no prato é tão importante quanto o que passamos na pele. Nutrientes como vitamina C, ômega-3 e zinco são essenciais para manter firmeza e elasticidade”, explica Amanda.
Leia Mais
Estética moderna
Os avanços tecnológicos na área estética também abriram novas possibilidades para quem busca retardar os sinais do tempo. O que há de mais moderno na estética clínica combina evidência científica e biotecnologia.
Dentre as tecnologias, Amanda dá destaque para a estética regenerativa, que atua profundamente no reparo celular e na renovação biológica da pele. “Essas inovações estão redefinindo o que consideramos possível esteticamente, com sofisticação, segurança e resultados regenerativos”, observa a especialista.
- Quatro fatores que influenciam o envelhecimento agudo da pele
- Ansiedade estética: a obsessão de jovens pelo tratamento anti-idade de pele
Saúde por completo
No entanto, Amanda alerta que manter a aparência jovem vai além da estética. Boas noites de sono, redução do estresse e prática regular de atividades físicas completam o conjunto de cuidados necessários.
“A beleza verdadeira é resultado do equilíbrio entre corpo, mente e pele. Quando cuidamos de todos esses aspectos, os 60 podem parecer muito mais leves e muito mais próximos dos 40”, afirma a especialista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia