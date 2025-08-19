Pele jovem aos 60 requer escolhas conscientes ao longo da vida: entenda

Envelhecer é inevitável, mas aparentar menos idade do que se tem tornou-se possível graças à combinação de hábitos saudáveis, tratamentos estéticos modernos e disciplina nos cuidados diários.

Cada vez mais, mulheres que chegam aos 60 anos exibem uma pele firme, viçosa e com luminosidade digna de décadas anteriores. Segundo especialistas, não se trata apenas de genética, mas de escolhas conscientes ao longo da vida.

Como prevenir os sinais do tempo?

Para Amanda Capurro, especialista em estética e cosmetologia, o segredo está na constância e na prevenção. “Não existe milagre de um dia para o outro. A pele reflete anos de cuidados, hidratação adequada, proteção solar diária e hábitos que evitam a degradação das fibras de colágeno”, afirma. Ela destaca que começar cedo é fundamental, mas reforça que nunca é tarde para iniciar um tratamento eficaz.

A alimentação também exerce papel decisivo na manutenção da aparência jovem. Dietas ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais ajudam a combater os radicais livres, principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. “O que colocamos no prato é tão importante quanto o que passamos na pele. Nutrientes como vitamina C, ômega-3 e zinco são essenciais para manter firmeza e elasticidade”, explica Amanda.

Estética moderna

Os avanços tecnológicos na área estética também abriram novas possibilidades para quem busca retardar os sinais do tempo. O que há de mais moderno na estética clínica combina evidência científica e biotecnologia.

Dentre as tecnologias, Amanda dá destaque para a estética regenerativa, que atua profundamente no reparo celular e na renovação biológica da pele. “Essas inovações estão redefinindo o que consideramos possível esteticamente, com sofisticação, segurança e resultados regenerativos”, observa a especialista.

Saúde por completo



No entanto, Amanda alerta que manter a aparência jovem vai além da estética. Boas noites de sono, redução do estresse e prática regular de atividades físicas completam o conjunto de cuidados necessários.

“A beleza verdadeira é resultado do equilíbrio entre corpo, mente e pele. Quando cuidamos de todos esses aspectos, os 60 podem parecer muito mais leves e muito mais próximos dos 40”, afirma a especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia