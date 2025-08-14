Duas pessoas morrem por suspeita de botulismo na Itália; entenda condição

Um surto de intoxicação alimentar que matou duas pessoas e deixou outras 17 hospitalizadas na cidade de Diamante, na Itália, reacendeu o alerta para um perigo potencialmente fatal.

As autoridades italianas investigam a relação entre as mortes e um sanduíche de brócolis e linguiça vendido por um food truck local.

As vítimas fatais foram identificadas como o músico e artista Luigi Di Sarno, de 52 anos, e Tamara D'Acunto, 45. Ambos morreram no dia 6 de agosto, horas após consumirem o lanche.

O food truck foi interditado e todos os alimentos apreendidos pela Vigilância Sanitária local. O Ministério Público conduzirá a investigação. Embora a causa oficial ainda dependa do resultado das autópsias, iniciadas nesta terça-feira (12/8), a principal suspeita é de botulismo alimentar.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença grave, não contagiosa, causada pela toxina da bactéria que ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia muscular. Os sintomas variam conforme o tipo de botulismo (alimentar, intestinal ou por ferimentos), sendo os mais comuns:

Neurológicos: visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir, boca seca e fraqueza muscular progressiva, podendo afetar a respiração

visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir, boca seca e fraqueza muscular progressiva, podendo afetar a respiração Gastrointestinais: náuseas, vômitos, diarreia (no botulismo alimentar) e prisão de ventre (no botulismo intestinal, mais comum em crianças)

náuseas, vômitos, diarreia (no botulismo alimentar) e prisão de ventre (no botulismo intestinal, mais comum em crianças) Outros: dores de cabeça, tontura, sonolência e febre (no botulismo por ferimentos)

Em casos graves, o botulismo pode causar paralisia muscular generalizada e até a morte. O tratamento imediato com antitoxina botulínica é essencial para neutralizar a toxina no sangue e prevenir a progressão da doença.

Quais são os alimentos associados à doença?

Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi)

Produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – "carne de lata")

Pescados defumados, salgados e fermentados

Queijos e pastas

Vale ressaltar que os alimentos contaminados foram produzidos ou conservados de maneira inadequada, segundo o Ministério. Por isso, a pasta não recomenda o consumo de alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas, vencidas ou com alterações no cheiro e no aspecto.

Além disso, o aquecimento dos alimentos, com a temperatura acima de 80ºC e cozidos por 10 minutos, é capaz de eliminar as toxinas do botulismo.

Sintomas

A toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo.

Dificuldade para falar

Dificuldade para engolir

Fraqueza de longa duração

Fadiga

Pneumonia por aspiração e infecção

Problemas no sistema nervoso em geral

Ainda de acordo com a pasta, a bactéria entra no organismo por meio de ferimentos, como através de úlceras crônicas com tecido necrótico, fissuras e aplicação de agulha por usuários de drogas injetáveis e lesões nasais ou sinusais (sinusite).

O que fazer ao apresentar sintomas

Caso apresente sintomas como dificuldade para engolir, falar ou respirar, é fundamental procurar atendimento médico ou pronto-socorro imediatamente. Informe aos profissionais de saúde sobre qualquer aplicação recente de toxina botulínica e tenha em mãos os dados do medicamento, se possível.