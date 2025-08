Dia Nacional da Saúde: os cuidados essenciais no período da menopausa

Nesta terça-feira (5/8), Dia Nacional da Saúde, o ginecologista André Vinícius, especialista na saúde da mulher 40+, chama atenção para a importância de um olhar mais atento e integral para o bem-estar da mulher nessa fase da vida. A data é uma oportunidade para reforçar a importância da prevenção e do acompanhamento médico contínuo — especialmente em um momento em que muitas mulheres passam por transformações hormonais, emocionais e metabólicas significativas.

“A partir dos 40 anos, a mulher entra em uma fase de transição natural que exige um cuidado mais personalizado. É comum surgirem sintomas da perimenopausa, mudanças no metabolismo, oscilações de humor e questões relacionadas à sexualidade e autoestima. Por isso, é fundamental que ela esteja acompanhada de profissionais que compreendam essa fase com profundidade e empatia”, afirma André.

Segundo ele, manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular e sono de qualidade, somados ao acompanhamento ginecológico regular, faz toda a diferença na prevenção de doenças crônicas, no equilíbrio hormonal e na qualidade de vida.

Ainda de acordo com o especialista, muitas mulheres deixam de priorizar a própria saúde por falta de tempo, desinformação ou receios em relação ao envelhecer. “O autoconhecimento é essencial. Quando a mulher entende o que está acontecendo com seu corpo, ela passa a participar ativamente das decisões sobre sua saúde. O envelhecimento pode e deve ser vivido com plenitude e saúde”, completa.

Neste Dia Nacional da Saúde, André Vinícius reforça que o cuidado com a saúde da mulher deve ser contínuo e valorizado em todas as fases da vida, especialmente após os 40, quando o corpo e a mente passam por importantes mudanças que merecem atenção individualizada e acolhimento profissional.

