Shopping de BH promove feira de adoção com vacinação gratuita de pets

Nesta sexta-feira e sábado, (1/8 e 2/8), o Minas Shopping realizará mais uma edição da tradicional Feira de Adoção de Pets. A ação, em parceria com o Projeto Cidadão, vai ocorrer das 11h às 18h no estacionamento descoberto E5, próximo à entrada da C&A, e tem como objetivo conectar cães e gatos resgatados a famílias dispostas a oferecer um novo lar com cuidado e carinho.

Além da adoção responsável, o evento também oferecerá vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos com mais de três meses de idade. A aplicação da vacina será feita no mesmo local, sem necessidade de agendamento prévio. A imunização é essencial para a prevenção da raiva, uma doença grave e fatal, tanto para os animais quanto para os seres humanos, e integra as ações de saúde pública voltadas ao bem-estar animal.

Durante os dois dias, o público poderá conhecer de perto os pets e conversar com a equipe parceira. Entre filhotes e adultos, serão cerca de 20 cães e gatos disponíveis para adoção, todos saudáveis e à procura de uma família. Os pets estão com vacinas, vermifugação em dia e exame negativo para leishmaniose, cumprindo com todas as medidas necessárias para o bem-estar animal. Aqueles com seis meses completos também já estarão castrados.

Para adotar, é preciso participar de uma entrevista e apresentar o responsável pelo local onde o pet vai viver. A organização solicita, ainda, uma contribuição simbólica de R$ 60 para filhotes vacinados ou R$ 150 para adultos já castrados e vacinados. Segundo Márcia Barbosa, voluntária na proteção animal do Projeto Cidadão e uma das organizadoras da feira, a iniciativa é uma oportunidade valiosa para dar visibilidade a cães e gatos que aguardam um novo lar. “Eu costumo dizer que amizade a gente não compra. Então, em vez de comprar um pet, nosso convite é para que as pessoas adotem um amigo”, afirma.

A realização da feira ocorre logo após o Dia Nacional do SDR (31/7), dedicado a conscientizar sobre a importância de adotar cães e gatos sem raça definida, também conhecidos como SRD. A data busca combater o preconceito e o abandono desses animais, além de reforçar que todos merecem lares amorosos e cuidados.

A gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim, destaca que a iniciativa reforça o compromisso com causas sociais relevantes. “A feira vai além da adoção. É uma oportunidade de mobilizar a comunidade em torno do bem-estar animal, promovendo encontros transformadores entre pessoas e pets, que só precisam de uma chance para mostrar o quanto são especiais.”

