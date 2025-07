Como tratar unha encravada em bebês e crianças?

Quando falamos em unhas encravadas, é comum associar o problema a adultos. No entanto, essa condição também afeta bebês e crianças pequenas com mais frequência do que se imagina e pode gerar dor, inflamação e muito desconforto, além de desespero nos pais que não sabem como agir.

Segundo Andrea Medeiros, coordenadora de podologia da All Pé Brasil, rede de franquias especializada em cuidados com os pés, a principal causa de unha encravada em bebês é o uso de calçados, meias e macacões apertados, que acabam gerando pequenos traumas. Os sintomas incluem vermelhidão, inchaço, dor ao toque e até dificuldade para andar. “Ao perceber esses sinais, o ideal é procurar o pediatra ou dermatologista para confirmar o diagnóstico. Mas, no tratamento, o acompanhamento com um podólogo é fundamental”.

Muitos pais, na tentativa de aliviar a dor dos filhos, acabam tentando cortar ou desencravar a unha em casa, o que pode agravar ainda mais a situação. “É preciso muito cuidado. A manipulação incorreta pode provocar infecções e prolongar o desconforto da criança”, reforça Andrea.

O podólogo é o profissional capacitado para tratar esses casos com segurança. Ele fará o corte correto da unha, aplicará curativos específicos e, se necessário, indicará o uso de pomadas ou cremes para acelerar a cicatrização. Também pode orientar os pais com massagens suaves e técnicas preventivas para evitar reincidência.

Nos casos mais graves, especialmente quando o encravamento é de origem congênita, pode haver indicação médica para cirurgia corretiva. Nestes casos, o histórico familiar deve ser considerado, já que o quadro pode ter origem hereditária.

Durante a recuperação, a higiene adequada é essencial. Lavar o local com sabonete antisséptico e manter a área seca e limpa são cuidados que ajudam a evitar infecções. É natural que a criança sinta desconforto, mas isso não deve ser um obstáculo para o tratamento.

De acordo com a especialista, a melhor forma de evitar a unha encravada é “cortar as unhas retas, sem arredondar os cantos — técnica que vale para todas as idades. Além disso, é importante usar calçados que não apertem os pés da criança e meias adequadas, que não pressionem os dedos”.

