As cerdas da sua escova entortam rápido? Descubra por quê

A principal etapa da rotina de higiene bucal é a escovação dos dentes, que deve ser feita diariamente, por pelo menos três vezes ao dia. Nesse momento, a aliada mais importante é a escova de dentes.

“É fundamental que, na escovação, as cerdas estejam em boas condições e que sejam macias para cumprir a sua função na higienização dos dentes e não ser prejudicial à gengiva”, explica Bruna Bastos, especialista da GUM e mestre e cirurgiã-dentista pela Faculdade de Odontologia da USP.



Porém, com o uso frequente e o manejo inadequado, as cerdas podem tornar-se impróprias para a escovação e, por consequência, ao invés de contribuir para a boa higienização, prejudicar a saúde bucal.

“A escova de dente em um bom estado apresenta cerdas alinhadas, para cima e levemente resistentes. Já as cerdas desgastadas são tortas, ficam para os lados, desalinhadas”, esclarece Bruna.

Quando as cerdas chegam a esse estado, trazem muitos riscos à saúde. “Pode causar desde desconforto até problemas graves. A princípio, fará uma limpeza inadequada, deixando resíduos e placa bacteriana. Com o tempo, isso vai afetando a saúde bucal, uma vez que a pressão desigual das cerdas, unida a uma escovação com muita força, pode causar agredir a gengiva e causar problemas gengivais”, alerta a especialista.

Por que elas entortam?

O desalinhamento pode se dar devido a diversos fatores, entre eles a qualidade da escova, o material das cerdas e até mesmo o desgaste normal por uso. No entanto, alguns fatores aceleram ainda mais esse processo.

Dentre eles, o que mais é preciso estar atento é o que possui maior potencial de risco para os dentes e a gengiva: aplicar muita força na escovação. Quando você escova os dentes com muita força, além de entortar as cerdas da escova, você também pode prejudicar a sua saúde bucal. Na gengiva, a força excessiva pode causar irritação, inflamação e até levar ao recuo gengival”, enfatiza Bruna.

Manuseio e armazenamento

"A escova não deve ser guardada em locais úmidos ou expostos a fatores de contaminação, como aerossóis provenientes, por exemplo, do vaso sanitário”, adverte a especialista. "Além disso, armazenar a escova com as cerdas para baixo ou em locais apertados irá pressioná-las e levá-las a entortar”, complementa.

