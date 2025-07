Grande parte da população se deita do mesmo jeito todas as noites de lado, de barriga para cima ou de bruços, por puro costume ou pela busca de conforto imediato. Mas o que pouca gente sabe é que esse hábito pode interferir diretamente na saúde. Dores nas costas, roncos, refluxo e má circulação estão entre os problemas mais comuns relacionados à posição de dormir.

Entender os impactos de cada postura e conhecer qual é a melhor posição para dormir pode ser o primeiro passo para noites mais tranquilas.

Leia mais:

O que acontece com o corpo em cada posição ao dormir

A posição que você adota para dormir pode influenciar vários aspectos da sua saúde física:

De lado

É considerada a mais equilibrada por especialistas. Ajuda no alinhamento da coluna e reduz o ronco, especialmente se o travesseiro for adequado. Dormir do lado esquerdo ainda pode auxiliar na digestão e na circulação.

De barriga para cima

Pode ser confortável para a coluna, mas tende a agravar quadros de apneia do sono, ronco e refluxo. Também exige um bom apoio para o pescoço, já que a cabeça costuma ficar mais elevada.

De bruços (barriga para baixo)

É a posição menos recomendada, pois pressiona a lombar e o pescoço, além de dificultar a respiração. Pode causar dores no pescoço e má qualidade do sono.

Encontrar a melhor posição para dormir pode ser o primeiro passo para noites mais tranquilas e dias mais produtivos DragonImages

Quando a posição de dormir interfere na saúde

Se você acorda com dores, cansaço ou desconforto, a causa pode estar na forma como dorme. Veja como isso afeta o organismo:

Refluxo: deitar logo após comer ou dormir do lado direito pode piorar o refluxo gastroesofágico;



deitar logo após comer ou dormir do lado direito pode piorar o refluxo gastroesofágico; Dores nas costas e pescoço: má postura durante o sono, colchão inadequado e travesseiro desajustado podem prejudicar o alinhamento da coluna e causar dores persistentes;

má postura durante o sono, colchão inadequado e travesseiro desajustado podem prejudicar o alinhamento da coluna e causar dores persistentes; Mau sono e cansaço: quem dorme mal por conta da posição tende a acordar mais vezes à noite, o que compromete o descanso e afeta o humor e a disposição.

Melhor posição para dormir: o que os médicos recomendam

A maioria dos especialistas recomenda dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo, com um travesseiro entre os joelhos. Essa posição favorece o alinhamento da coluna, melhora a circulação e reduz o refluxo.

Outros cuidados para adotar a melhor posição para dormir: