É cada vez mais comum ver pessoas almoçando em frente ao computador, engolindo a comida em poucos minutos ou pulando refeições por causa da correria do dia a dia. Para muita gente, o almoço virou apenas uma tarefa na agenda, feita às pressas, sem atenção ou prazer.

Mas será que comer rápido faz mal mesmo, ou é apenas um incômodo passageiro? A ciência tem mostrado que esse comportamento pode trazer consequências reais para o corpo. Entender por que isso acontece, e o que fazer a respeito, é o primeiro passo para mudar o hábito sem precisar de grandes revoluções na rotina.

Leia mais:

Por que comemos tão rápido hoje em dia?

O ritmo acelerado da vida moderna tem muito a ver com isso. Com agendas cheias, prazos apertados e o celular sempre à mão, fazer uma refeição virou um ato automático. É comum almoçar respondendo e-mails, jantando na frente da TV ou até comendo em pé.Além da falta de tempo, a ansiedade e o estresse do dia a dia também influenciam.O problema é que esse hábito vai se consolidando e tornando-se parte da rotina, mesmo quando não há pressa.

Comer rápido faz mal? Veja o que acontece com o corpo

Sim, comer rápido faz mal e os efeitos vão além da sensação de estômago pesado. Veja o que pode acontecer:

Má digestão: engolir rápido impede a mastigação adequada, o que dificulta o trabalho do estômago e intestino;



engolir rápido impede a mastigação adequada, o que dificulta o trabalho do estômago e intestino; Gases e refluxo: o ar engolido junto com os alimentos pode causar inchaço, desconforto e azia;



o ar engolido junto com os alimentos pode causar inchaço, desconforto e azia; Saciedade prejudicada: o cérebro demora cerca de 20 minutos para registrar que estamos satisfeitos; comer muito rápido impede esse sinal de chegar a tempo;



o cérebro demora cerca de 20 minutos para registrar que estamos satisfeitos; comer muito rápido impede esse sinal de chegar a tempo; Ganho de peso: ao não perceber a saciedade, a tendência é comer mais do que o necessário;



ao não perceber a saciedade, a tendência é comer mais do que o necessário; Desequilíbrio hormonal: a pressa afeta a produção de hormônios como grelina (que estimula a fome) e leptina (que sinaliza saciedade); o resultado pode ser mais fome e menos controle alimentar.

Estudos já associaram o hábito de comer rápido ao aumento do risco de diabetes tipo 2, síndrome metabólica e até doenças cardiovasculares. Além disso, pessoas que comem muito depressa tendem a ter níveis mais altos de estresse e menor percepção do sabor e do prazer de comer.

Comer rápido faz mal, sim ,mas o mais importante é entender que dá para mudar aos poucos, com escolhas conscientes ShotShare de Getty Images Signature

Como desacelerar e comer melhor mesmo com a rotina agitada

Ninguém precisa transformar a refeição em um ritual longo ou solene. Algumas mudanças simples já fazem a diferença:

Sente-se com calma: evite comer em pé ou andando;



evite comer em pé ou andando; Apoie os pés no chão e a coluna na cadeira: a postura influencia na digestão;

a postura influencia na digestão; Mastigue mais: tente contar cerca de 20 a 30 mastigações por garfada;



tente contar cerca de 20 a 30 mastigações por garfada; Descanse os talheres entre as mordidas: isso ajuda a criar pausas naturais;



isso ajuda a criar pausas naturais; Evite telas durante a refeição: isso distrai o cérebro e atrapalha o controle de saciedade;



isso distrai o cérebro e atrapalha o controle de saciedade; Prefira alimentos que exijam mastigação: como frutas, folhas e legumes crus.

Esses ajustes ajudam o corpo a entender melhor quando está satisfeito, facilitam a digestão e aumentam o prazer ao comer.