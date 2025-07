Muita gente já entendeu que reduzir o açúcar faz bem e realmente faz. O excesso de açúcar refinado está associado ao aumento do risco de diabetes, inflamações crônicas, doenças cardiovasculares e ganho de peso. Porém, muitas vezes no esforço de ter uma vida mais saudável, as pessoas simplesmente substituem o açúcar por adoçantes industrializados. A escolha parece óbvia, porém nem sempre é segura.

Um novo estudo publicado pela revista científica Nature Neuroscience reacendeu o alerta sobre o uso indiscriminado de adoçantes, especialmente o eritritol, adoçante presente em vários produtos com rótulo “zero açúcar”.

Leia mais:

O que diz o novo estudo sobre o eritritol

O eritritol é um adoçante natural com sabor suave e quase nenhuma caloria. Ele se tornou popular em bebidas diet, chicletes, balas e produtos fitness. Mas, segundo a nova pesquisa, ele pode interferir na circulação cerebral e estar relacionado a um maior risco de AVC e coágulos.

O experimento analisou níveis elevados de eritritol no sangue de pessoas que passaram por eventos cardiovasculares e observou que, ao ser ingerido em altas quantidades, o adoçante pode afetar a viscosidade do sangue, o que aumenta a chance de formação de trombos.

Apesar disso, os especialistas não recomendam pânico ou abandono completo do eritritol, mas sim moderação e consciência sobre o consumo.

Substituir o açúcar é um passo positivo, mas é preciso entender o que se está colocando no lugar @towfiqu

Cortar o açúcar é bom, mas cuidado com o que o substitui

Abandonar o açúcar refinado é um excelente passo para a saúde. Mas isso não significa encher o carrinho com alimentos industrializados adoçados artificialmente. O ideal é uma reeducação do paladar, com menos dependência do sabor doce, seja ele natural ou artificial.

Veja algumas orientações práticas de nutricionistas: