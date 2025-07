Idosos roncam mais? Entenda

Neste sábado (26/7) será Dia dos Avós, data que lembra a importância de ficar atento à saúde do sono dos idosos. Um estudo da Biologix, healthtech especializada em medicina do sono, mostra que os homens acima dos 60 anos são mais afetados pela apneia do sono, distúrbio respiratório que causa interrupções na respiração durante a noite e pode aumentar o risco de problemas como pressão alta, infarto e AVC.

Entre os homens de 60 a 70 anos, 21,7% apresentam apneia em grau moderado. Após os 70, o índice segue alto: 21,1%.

As mulheres também são afetadas, mas em menor proporção: a apneia atinge 18,7% entre 60 e 70 anos, e 20,8% entre as que têm mais de 70.

Entre os homens com mais de 70 anos, 21,1% apresentam grau moderado de apneia do sono Biologix/Divulgação

“A apneia do sono não é só ronco. São pausas na respiração que reduzem o oxigênio no sangue e sobrecarregam o coração. É uma condição séria e que merece atenção, principalmente na terceira idade”, explica o pneumologista Geraldo Lorenzi, diretor médico da Biologix.

Apesar de os homens serem mais afetados, são as mulheres que mais buscam diagnóstico. O número de exames para identificar a apneia é 23% maior entre as mulheres de 70 a 80 anos. Entre 60 e 70, a diferença é de 10%.

"Quem convive com idosos deve estar atento aos sinais da apneia do sono. Procurar um especialista pode ser o primeiro passo para garantir mais saúde, disposição e qualidade de vida", reforça Geraldo.

É comum que os principais sintomas sejam observados por outra pessoa. São eles:

Ronco alto e frequente

Pausas na respiração durante o sono



Sono agitado ou sensação de sufocamento à noite



Cansaço excessivo durante o dia



Dificuldade de concentração e alterações de humor



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia