Ortodontia preventiva na infância: tratamento bucal ainda pouco conhecido

Problemas ortodônticos na infância são mais comuns do que se imagina e muitas vezes passam despercebidos. Mordida cruzada, maxila estreita, apinhamento dentário e respiração bucal são apenas alguns dos quadros que, se não tratados na fase certa, podem gerar prejuízos duradouros à saúde da criança. Apneia do sono , dificuldades na fala, na mastigação, baixa autoestima e até alterações no desenvolvimento facial estão entre as possíveis consequências.

Segundo um estudo de 2024, publicado pela Dental Press Journal Orthodontics, 85,17% das crianças brasileiras entre 6 e 10 anos apresentam necessidade de algum tipo de intervenção ortodôntica. Outro dado aponta que 63,2% das pré-escolares têm alterações como mordida cruzada ou maxila estreita, fatores associados à apneia do sono infantil, que já afeta uma em cada 30 crianças no país.

Com o objetivo de ampliar o acesso à informação e promover a conscientização, a OrthoDontic, maior rede de clínicas de ortodontia do Brasil, promove neste mês a campanha Julho Laranja. A iniciativa, de alcance nacional, mobiliza mais de 350 clínicas em todo o país com atividades educativas em escolas, avaliações e campanhas informativas nas redes sociais.

"Nosso papel com o Julho Laranja é justamente mostrar que, ao identificar cedo os desvios no desenvolvimento bucal, é possível promover intervenções mais simples, acessíveis e com melhores resultados a longo prazo", explica Claudia Consalter, cirurgiã-dentista e presidente do conselho da OrthoDontic,

Entre os principais benefícios do tratamento ortodôntico precoce estão a melhoria da respiração e do sono, a correção da mastigação e da fala, a prevenção de problemas de autoestima e a possibilidade de evitar cirurgias ou tratamentos mais invasivos no futuro. "A ortodontia infantil ainda não é uma prioridade para muitas famílias, mas isso está mudando. Quando o cuidado começa cedo, os resultados são melhores e mais duradouros", reforça Claudia.

Prestação de serviços à comunidade

A campanha conta com três frentes principais, sendo elas:

– Palestras educativas em escolas: instituições de ensino interessadas podem solicitar a parceria diretamente com a rede para agendar.

– Avaliações ortodônticas: as famílias podem agendar uma primeira consulta nas unidades da OrthoDontic para avaliar a necessidade de tratamento.

– Conteúdo educativo nas redes sociais: no perfil oficial da rede no Instagram @ orthodontic.br

As avaliações podem ser agendadas pelo site www.orthodonticbrasil.com.br . Escolas interessadas nas palestras educativas também podem entrar em contato com a unidade OrthoDontic mais próxima.

Com mais de oito milhões de pacientes atendidos desde 2002, a OrthoDontic lidera a democratização do acesso ao tratamento ortodôntico no Brasil. Em 2025, foi eleita pela vez consecutiva como a Franquia 5 Estrelas na categoria Saúde e Bem-Estar pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, alcançando o primeiro lugar. A rede também acumula, por 13 anos consecutivos, o Selo de Excelência em Franchising concedido pela ABF.