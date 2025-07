Campanha do câncer de cabeça e pescoço em Divinópolis será até neste sábado

Abrindo o Julho Verde, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP) realiza em Divinópolis (MG), nos dias 1 a 5 de julho, uma série de ações alusivas à campanha "Cultive prevenção, Colha vida". As atividades, que terão a participação da Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar (LAOH) e da Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral (LADO), ambas da Unifenas, incluem palestras e escolas e postos de saúde, Dia D de rastreamento de lesões suspeitas e mobilizações na Praça do Santuário e no Shopping Pátio Divinópolis. O Julho Verde foi idealizado no Brasil pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), apoiadora da campanha de 2025 do GBCP.

Diferentemente de muitos tipos de câncer, em que as principais etiologias (causas) não são conhecidas, os principais fatores de risco para desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço são bem estabelecidos. Cultivar a vida é simbolizada em medidas como não fumar nenhum derivado do tabaco (incluindo cigarro eletrônico e narguilé), evitar bebidas alcoólicas, vacinar-se contra o HPV, manter a higiene bucal em dia, não se expor ao sol sem proteção, usar preservativos nas relações sexuais e estar atento aos sinais e sintomas. Cerca de 40% dos casos poderiam ser evitados com essas escolhas conscientes.

“A prevenção deve ser cultivada diariamente. Escolhemos essa metáfora como fio condutor da nossa campanha porque queremos inspirar a sociedade a enxergar a importância dos hábitos saudáveis, do diagnóstico precoce e do autocuidado”, destaca a oncologista Milena Mak, presidente do GBCP.

Ações em Divinópolis

Uma das cidades selecionadas pelos organizadores para receber ações presenciais este ano é Divinópolis, a maior da mesorregião do Oeste de Minas, com 240 mil habitantes. As atividades serão lideradas pela Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar e Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral, ambas coordenadas pela cirurgiã-dentista Luciana Vieira Muniz, coordenadora do Comitê de Ligas Acadêmicas e novos membros do GBCP.

Na terça-feira (1/7) às 7h, as atividades começam com duas palestras simultâneas sobre prevenção primária (hábitos de vida saudável que ajudam a proteger contra o surgimento da doença). Uma delas na unidade do bairro do Tietê da Estratégia Saúde da Família (ESF), posto de saúde localizado na Alameda Rio Caiapó, 131, no bairro Tietê e outra na ESF Ipiranga, na Rua Minas Gerais, 2061. Nos demais dias, sempre com começo às 7h, as atividades ocorrem na ESF Planalto e ESF Central (dia 2); na ESF Sagrada Família e ESF Afonso Pena (dia 3) e na ESF Bom Pastor e ESF Danilo Passos (dia 4).

As equipes que ministram palestras também estarão presentes em escolas municipais, com foco nos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A primeira parada, na terça, dia 1, às 10h, será na EM Antônia Fonseca, na Rua Primo Battaglini, 410, no bairro Quintal das Palmeiras. Na quarta (2/7), será a vez da EM João Severino. Na quinta, serão duas palestras: às 8h30 na EM Sidney José e às 10h na EM Odilon Santiago. Na sexta (4/7), acontece na EM Otávio Olímpio, às 10h.

“Com as atividades em escolas, vamos orientar sobre os riscos daquilo que está cada vez mais sendo consumido por jovens e adolescentes, que é o cigarro eletrônico. Vamos usar uma linguagem adequada para esse público, que é também formador de opinião em seus lares. Nas UBSs, nosso foco é em educação continuada, para mostrar a todos os profissionais de saúde que eles são agentes de transformação na saúde e devem protagonizar a conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço”, ressalta Luciana.

Rastreamento de lesões suspeitas

A Clínica Unifenas, dentro do câmpus da UNIFENAS Divinópolis, abrirá as suas portas na quinta (3/7), às 19h, para realizar avaliações odontológicas e, com isso, investigar possíveis lesões suspeitas de câncer. O público, que será mobilizado, principalmente, durante as palestras nas escolas e unidades da Estratégia de Saúde da Família, será atendido pelos alunos que integram a Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar e Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral, ambas vinculadas ao Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP).

Gratuitamente, o público será atendido pelos ligantes, que vão examinar os participantes e, em caso de identificação de lesões suspeitas, serão encaminhados para um serviço especializado, que poderá solicitar exames para confirmação do diagnóstico.

Encerrando as atividades em Divinópolis, haverá no sábado, dia 5, o Julho Verde em Movimento, das 8h às 12h, na Praça do Santuário. No local, além da distribuição de material informativo sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço, o público será convidado a colocar o corpo em movimento. Encerrando a programação da semana, a campanha “cultive prevenção, colha vida”, vai ao Shopping Pátio Divinópolis, onde as atividades ocorrem das 12h às 17h.

Minas Gerais em números

Em Minas Gerais, o câncer de cabeça e pescoço mais comum é o de cavidade oral (região da boca), com projeção de 1820 casos a serem diagnosticados em 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). No Brasil, 8 entre 10 casos de câncer que acometem a cavidade oral são descobertos já em fase avançada. O objetivo com o diagnóstico precoce é ter melhor qualidade de vida para o paciente, menores taxas de morbidade e mortalidade, menor necessidade de cirurgias mais extensas, menor complexidade de outras modalidades de tratamento e menor demanda por reconstrução facial, assim como na reabilitação do paciente e, principalmente, na maior chance de controle da doença, com taxas de cura acima de 80%.

Os diferentes tumores localizados na região de cabeça e pescoço acometem, além da cavidade oral (que compreende a boca, lábios, língua, gengiva, assoalho da boca e palato), também de seios da face (maxilares, frontais, etmoidais e esfenoidais), faringe (nasofaringe (atrás da cavidade nasal), orofaringe (onde se encontra a amígdala e a base da língua) e hipofaringe (porção final da faringe, junto ao início do esôfago), além da laringe (supraglote, glote e subglote), glândulas salivares e glândula tireoide.

Sinais da doença

Os principais sinais de alerta para câncer de cabeça e pescoço são:

Ferida na boca que não cicatriza (sintoma mais comum)



Dor na boca que não passa (também muito comum, mas em fases mais tardias)



Nódulo persistente ou espessamento na bochecha



Área avermelhada ou esbranquiçada nas gengivas, língua, amígdala ou revestimento da boca



Irritação na garganta ou sensação de que alguma coisa está presa ou entalada na garganta



Dificuldade para mastigar ou engolir



Dificuldade para mover a mandíbula ou a língua



Dormência da língua ou outra área da boca



Inchaço da mandíbula que faz com que a dentadura ou prótese perca o encaixe ou incomode



Dentes com mobilidade ou moles na gengiva ou dor em torno dos dentes ou mandíbula



Mudanças na voz



Nódulos ou gânglios aumentados no pescoço



Perda de peso



Mau hálito persistente



Vale ressaltar que a existência de qualquer dos sinais e sintomas pode sugerir a existência de câncer, cabendo ao médico avaliar a necessidade de se pedir outros exames para confirmar ou não o diagnóstico. Muitos desses sinais e sintomas podem ser causados por outros tipos de câncer ou por doenças benignas. É importante consultar o médico ou o dentista se qualquer desses sintomas persistir por mais de duas semanas. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, maiores são as chances de sucesso.

