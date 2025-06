Belo Horizonte recebe a corrida Santander Track&Field Run Series

No domingo, 15 de junho, o Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas da América Latina em número de provas, chega a Belo Horizonte, com a etapa Diamond Mall. Com percursos de 5 quilômetros, 10 quilômetros e corrida kids, a competição terá sua primeira largada prevista às 6h45. O acesso à concentração, no estacionamento do shopping, será aberto a partir das 4h30.





As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports, plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta finisher. A retirada dos kits pode ser feita entre 12 e 14 de junho, das 10h às 22h, na Track&Field Diamond Mall.

"O Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. Com a comunidade #SRUN, o Santander é hoje o maior patrocinador de corridas de rua do país. Por isso, temos grande orgulho de apoiar essa jornada esportiva ano após ano", afirma Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.





Serviço:



Santander Track&Field Run Series – Etapa Diamond Mall



Data: 15 de junho



Percursos: 5km, 10km e corrida kids



Largada: estacionamento do Diamond Mall, na Avenida Olegário Maciel, 1600 – Lourdes

Horários: acesso ao estacionamento do shopping a partir das 4h30. Primeira largada dos 10 km às 6h45, dos 5km às 7h15 e da corrida kids a partir das 8h20



Entrega de kits: de 12 a 14 de junho, das 10h às 22h, na Track&Field do Diamond Mall, 3º Piso, loja 04



Inscrições: https://www.tfsports.com.br/