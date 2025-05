Enxaqueca pediátrica: remédio vendido no Brasil pode ser usado em crianças

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Crianças também sofrem com enxaqueca e, em grande parte das vezes, de forma grave. Mas um novo estudo da Neurology, publicado no começo de abril, mostrou que o Fremanezumabe, medicamento de primeira linha de tratamento para enxaqueca, pode ser usado com eficácia, segurança e tolerabilidade em crianças acima de seis anos e adolescentes.

“Elas sofrem muito porque muitas vezes as dores são invalidadas, tratadas como ansiedade, medicadas de maneira errada, com remédios que muitas vezes mascaram a doença. É uma excelente notícia, porque esse medicamento preencherá uma lacuna importante, que era a falta de medicamentos eficientes para essa faixa etária”, comemora o neurologista, especialista em cefaleia pela Escola Paulista de Medicina (EPM/UNIFESP), membro da International Headache Society (IHS) e da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), Tiago de Paula.





Fremanezumab é um anticorpo monoclonal da via peptídica relacionada ao gene da calcitonina aprovado para tratamento preventivo da enxaqueca em adultos. “Os medicamentos monoclonais Anti-CGRP são os primeiros medicamentos desenvolvidos, do início ao fim, para enxaqueca. Eles bloqueiam o efeito do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), que contribui para a inflamação e transmissão de dor e está presente em maiores níveis em pacientes com enxaqueca”, detalha o neurologista.

No estudo multicêntrico, duplo-cego, de grupos paralelos, de fase 3, participantes com idades entre 6 e 17 anos, com diagnóstico de enxaqueca por período maior ou igual a seis meses e histórico de até 14 dias de dor de cabeça ao mês, foram randomizados (1:1) para receber fremanezumabe mensal ou placebo por 12 semanas.

“De 237 participantes randomizados, 234 foram incluídos na análise de eficácia. O fremanezumabe reduziu significativamente o número de dias mensais de enxaqueca (-2,5) em comparação ao placebo (1,4) ao longo de 3 meses. A redução nos dias de dor de cabeça de gravidade pelo menos moderada foi significativamente maior com fremanezumabe em comparação com placebo (-2,6 contra -1,5). A proporção de participantes que relataram número maior ou igual a 1 evento adverso foi semelhante entre os grupos de tratamento. Esses resultados demonstram a eficácia, segurança e tolerabilidade do monoclonal em crianças e adolescentes com enxaqueca episódica”, explica o médico.

Segundo o especialista, até então só existiam remédios orais como os anticonvulsivantes e outros que foram emprestados de outras doenças para tratar a enxaqueca nessa faixa etária. “Tínhamos muitos casos que não respondiam de forma adequada a esses medicamentos. Por isso, a notícia é fantástica, porque já existe esse tratamento no Brasil, só que era restrito aos adultos, não era usado em crianças. E agora pode. Criança tem que ficar sem crise, tem que ir para a escola, brincar. Muitas crianças sofrem muito com enxaqueca. Os pais, muitas vezes por desconhecimento, lidam com isso de forma equivocada, achando que a criança está ansiosa, querendo chamar atenção, que é preguiçosa e não quer ir para a escola. Então, com esse tratamento, as coisas vão mudar bastante para muitas crianças que chegam mais graves aos consultórios. E é uma virada de página no tratamento da enxaqueca na criança”, diz o médico.

Essa é a primeira leitura dos resultados de um estudo para qualquer um dos tratamentos anti-CGRP para prevenção da enxaqueca na população pediátrica. “Uma terapia para cefaleia que, com um medicamento que foi feito do início ao fim para controle da doença é muito mais tolerável do que remédios orais ao avaliar o espectro de efeitos colaterais, é uma conquista significativa. É um grande avanço poder contar com o controle da doença para essa população específica”, reforça o médico.

