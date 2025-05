Gestação pode impactar saúde ocular; entenda

Aumento do olho seco: geralmente é do tipo evaporativo causado pela diminuição da camada lipídica da lágrima

Espessamento e alteração na curvatura da córnea e cristalino: lentes do olho que respondem pela refração e direcionam as imagens à retina. Leôncio explica que ao serem modificadas pelo aumento dos hormônios da gravidez e retenção de líquidos, estas lentes naturais do globo ocular tornam flutuantes o grau da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Por isso, não é recomendada a troca de óculos ou lentes de contato durante a gestação. Um novo exame de refração só deve ser feito após três a seis meses do parto quando os estrogênios estabiliza em níveis normais