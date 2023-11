Aproximadamente 12,3 milhões de pessoas convivem com o diabetes no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para reforçar a conscientização a respeito da doença e evidenciar a importância da prevenção.

O diabetes mellitus é importante fator de risco para doenças cardiovasculares provocadas pela falta de insulina ou deficiência de sua ação. Diabéticos apresentam déficit na metabolização de carboidratos. A doença pode causar o aumento da glicemia, e essas altas taxas têm potencial para levar a complicações nos olhos, coração, artérias, rins e até no cérebro.

“Controlar o açúcar no sangue é essencial para as pessoas com a doença. Por isso, o tratamento e acompanhamento médicos são fundamentais. Adicionalmente, o diabetes pode ser prevenido com a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, redução do consumo de sal, açúcar e gordura, entre outras medidas”, informa o oftalmologista Celso Cunha.

Visão embaçada e dor nos olhos podem ser consequência de alterações da glicose. No caso da retinopatia diabética, com o aumento dos níveis de glicose no sangue, os vasos de retina se fecham até que o fluxo de oxigênio que vai para as células seja totalmente interrompido.

Inicialmente, a patologia começa com a visão embaçada. Conforme a piora, pode progredir até o edema macular diabético, consequência do agravamento da retinopatia diabética, que precisa ser tratado imediatamente para evitar a perda total e irreversível da visão.

Além disso, dependendo do aumento dos níveis de glicose, é possível o surgimento de novas doenças, como glaucoma, catarata e, em alguns casos, a cegueira irreversível.

O glaucoma atinge diretamente o nervo óptico, e sua principal causa é o aumento da pressão intraocular. Apesar de não ter cura, há diferentes tratamentos para o controle da doença, como a terapia com colírios.

A catarata, comum em pessoas com diabetes, aparece principalmente no público de mais idade no momento de descoberta da enfermidade ou com falta de controle metabólico. Se houver o diagnóstico de catarata, procure o especialista e estabeleça um controle rígido da doença.

“Para se ter ideia, grande parte das doenças oculares oriundas do diabetes leva cerca de 10 anos para se manifestar. Na fase inicial, elas costumam não apresentar sintomas, por isso é importante consultar um oftalmologista regularmente”, afirma Cunha.

O período de gestação é outro momento delicado. Mulheres com diabetes que engravidam têm mais risco de desenvolver catarata. Por isso, é indicada a realização de exame oftalmológico, logo no iníco da gravidez, para que o médico forneça as recomendações necessárias.

Vale lembrar: quando o diabetes está em estágio avançado, pode causar danos à circulação do corpo, levando à paralisia dos músculos que movem os olhos. Se os músculos oculares não funcionarem corretamente, isso também ocorrerá com os olhos.

Outro agravante: pessoas com diabetes tendem a contrair infecções oculares mais facilmente, pois a doença afeta o sistema imunológico. Dessa forma, controlar o açúcar no sangue e investir em alimentação saudável pode prevenir várias doenças em órgãos vitais, incluindo os olhos.

“Os cuidados com a saúde ocular devem ser constantes. Invista em exames preventivos e fique em dia com sua visão”, conclui oftalmologista Celso Cunha, consultor da Hoya Brasil.